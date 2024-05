Plasztikai műtétje volt Schobert Larának, rá sem lehet ismerni

Schobert Lara egy azóta már eltűnt Instagram-sztoriban osztott meg magáról egy fotót, amelyen megváltozott arccal, feltöltött szájjal volt látható. Mint a bejegyzéséből is kiderült, szépészeti klinikán járt, és az eredménnyel valószínűleg elégedett is volt, hisz a beavatkozást végző orvost is megjelölte, ezzel köszönve meg a munkáját.

A kommentelők már nem voltak ennyire pozitívak az eredményt illetően, a fotó kapcsán sok negatív, néhány kifejezetten bántó hozzászólás is érkezett a közösségi oldalakra.

Ezek a lányok miért akarnak 20 évesen 40 évesnek kinézni?”

– kérdezte valaki, mire más így válaszolt: „Torz egy világot élünk. Ezt másképp nem tudnám jellemezni”.

„Gyerekek, ha ez így megy tovább, akkor ezek a tinédzserek harminc körül annyira le lesznek amortizálva, mint egy hatvanéves, sőt teljesen torzak lesznek. Ez a Lara is mi a f*sznak töltet szájat. A férfiak NEM szeretik a műnőket. Egy férfi igazi mellet akar fogni, igazi szájat csókolni és nem műanyagot” – összegezte valószínűleg többek véleményét egy újabb hozzászóló.

Mi van mostanában Schobert Larával?

Rubint Réka és Schobert Norbert lánya még csak húszéves, de már tudja, hogy az édesanyja nyomdokaiba szeretne lépni. Már ő maga is fitneszedzőként tevékenykedik, miután megszerezte a bizonyítványát. "Jövőre rengeteg új dologgal érkezem Nektek! Nagyon sok munka, edzés, meglepetések! Az irigyeimet meg csókoltatom!" – üzente akkor.

Schobert Lara a magánéletében is az önállóságra törekszik: már egy ideje elköltözött otthonról, együtt él nála 10 évvel idősebb párjával, a Kazincbarcika SC-ben futballozó Szekszárdi Tamással.

Szekszárdi Tamás és Schobert Lara közös fotókon:

Már a családalapításon is gondolkodnak, sőt egész konkrét elképzeléseik vannak a jövőről. Schobert Lara nemrég az Instagram-oldalán invitálta a követőit egy kérdezz-felelek játékra, aminek során egyik követője azt is megkérdezte, szeretne-e kisbabát. „Igen, szeretnék. Egy fiút és egy lányt” – árulta el a 20 éves lány, majd az is kiderült, hogy már a neveken is elgondolkodott: a legjobban a Noel és a Lola nevek tetszettek neki.