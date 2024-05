Szakított Schobert Lara tíz évvel idősebb barátjával

Úgy tűnt, komoly Schobert Norbi és Rubint Réka lányának a kapcsolata elég komoly, mivel a lány leköltözött focista szerelméhez Kazincbarcikára. A közösségi média alapján együtt mentek nyaralni, a fiú számos családi programon részt vett, egyszóval igazán felnőtt kapcsolatban éltek. Mostanában azonban voltak arra utaló jelek, hogy valami nincs rendben: ahogyan például Lara úgy vélekedett, hogy ezen a világon csak a kutyákban lehet megbízni.

Fotó: instagram.com/laraschobertt/

Most újra lehetett kérdezni tőle az Instán, és egy rajongó azt kérdezte: egyedülálló-e. Erre a válasz az volt, hogy igen - írta a Bors. A követők megdöbbentek, és több kérdést is feltettek ezzel kapcsolatban: kiderült, hogy Lara ideiglenesen visszaköltözött a szüleihez, így most ismét Budapesten él. Nem tervez ismét Kazincbarcikára menni, csak akkor, ha valamilyen fellépés vagy edzés miatt hívják. Elárulta azt is, hogy nagyon nehéz időszakot él meg, de igyekszik ezt is erősen viselni, mert elhatározta, hogy ez az ő éve lesz.

Nemrég a neten támadták

Schobert Lara egy azóta már eltűnt Instagram-sztoriban osztott meg magáról egy fotót, amelyen megváltozott arccal, feltöltött szájjal volt látható. Mint a bejegyzéséből is kiderült, szépészeti klinikán járt, és az eredménnyel valószínűleg elégedett is volt, a beavatkozást végző orvost is megjelölte, ezzel köszönve meg a munkáját.

A kommentelők már nem voltak ennyire pozitívak az eredményt illetően, a fotó kapcsán sok negatív, néhány kifejezetten bántó hozzászólás is érkezett a közösségi oldalakra. "Ezek a lányok miért akarnak 20 évesen 40 évesnek kinézni?” – kérdezte valaki, mire más így válaszolt: „Torz egy világot élünk. Ezt másképp nem tudnám jellemezni”.

„Gyerekek, ha ez így megy tovább, akkor ezek a tinédzserek harminc körül annyira le lesznek amortizálva, mint egy hatvanéves, sőt teljesen torzak lesznek. A férfiak nem szeretik a műnőket. Egy férfi igazi mellet akar fogni, igazi szájat csókolni és nem műanyagot” – összegezte valószínűleg többek véleményét egy újabb hozzászóló.