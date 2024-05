Kiderült, mikor érkezik Schobert Norbi és Rubint Réka első unokája

Miután többször is sztrókot kapott, egész másként kezdett tekinteni az életére Schobert Norbi. "Onnantól kezdve indult be bennem ez az életkori válság. Ott kezdtem el gondolkodni azon, hogy vajon vissza tudok-e jönni, vajon béna lesz-e mind a két kezem vagy nem lesz béna, tudok-e majd újra beszélni. Elég komoly válság volt. Ott sokat foglalkoztam a halál gondolatával is, de azért nem tettem ebbe az irányba semmit, mert van egy csodás feleségem, van három nagyon szép gyerekem, és miattuk nagyon fontos volt, hogy fel tudjak újra állni" - mesélte most a Tények Plusznak.

Idén lett 53 éves, a születésnapján azt kívánta, hogy még legalább húsz évig egészségesen élhessen. „Akkor 73 évesen fogok meghalni, amit szívesen aláírok, mert akkor a magyar átlagot jóval túlhaladtam” – tette hozzá az interjúban.

Bizonyítási kényszere volt, sokaknak akart segíteni

Arra is kitért, hogy rengeteg dolgot átértékelt az életében a sztrókjai óta. A legfontosabbnak most azt tartja, hogy minden napból kihozza a lehető legtöbbet, és mint mondja, ma már nem dolgozza magát halálra, mint ahogy azt az elmúlt 22 évben tette.

Szörnyű bizonyítási kényszer volt bennem, mindenkit le akartam fogyasztani. Nem anyagi okból, egyszerűen csak segíteni akartam az embereken, és ezért néha mondtam egy-két hülyeséget a Facebookon

– ismerte be Schobert Norbi, aki saját szavaival élve: nem akar egy „itthoni rokkantnyugdíjas” lenni, akit a felesége és a gyerekei tartanak el.

Már az unokáiról is beszélt

A családi életük is szóba került. "A három gyerekem nevelésében alig vettem részt. Amikor az első kettő született, olyan szinten én voltam a családfenntartó, napi 16 órát melóztam, hogy ha Réka nincs, akkor család sincs. Régen egyszerűen csak egy anyagi támasz voltam a család számára, egy védőbástya voltam. Akkor tudtam velük szórakozni, ha épp nyaraltunk. (...) Majd jönnek az unokák, és amit nem adtam meg a gyerekeimnek, megadom az unokáimnak. Ez a legfontosabb, hiszen szerintem 3-4 éven belül biztos nagypapa leszek" - mesélte a vágyairól.