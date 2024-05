Selena Gomez és párja már közös gyereket terveznek

Selena Gomez még év végén erősítette meg a hírt, hogy egy párt alkot Benny Blanco producerrel, akivel legújabb dalán, a Single Soonon is közösen dolgoztak. Akkor több rajongó is aggodalmát fejezte ki, mivel szerintük a férfi nem illik az énekesnőhöz, ám erre az énekesnő rácáfolt, ugyanis most érzi magát a legboldogabbnak egész életében.

"Anélkül, hogy túlságosan belemennék a részletekbe, nagyon fontosnak tartom, hogy találkozzunk valakivel, aki tisztel. Nagyon jó, hogy olyan valakire támaszkodhatok, aki megérti azt a világot, amelyben élek. De összességében azt kell mondanom, hogy ez a legbiztonságosabb kapcsolatom, amiben érzem magam, és ez nagyon jó érzéssel tölt el" - fejtette ki.

Párja, Benny Blanco nemrég Howard Sternnek adott interjú, ahol elmesélte, hogy gyereket szeretne az énekesnőtől.

„Ez a téma minden egyes nap feljön nálam. Rengeteg keresztgyermekem és unokaöcsém van.

Imádok gyerekek között lenni.

Nem ismerek olyan világot, ahol ennél jobb lehetne" - osztotta meg érzéseit a producer.

Visszavonul a zenéléstől

A 31 éves világsztár már rengeteg megpróbáltatáson ment keresztül fiatal kora ellenére, súlyos vesebetegsége után azt is bevallotta, hogy mentális problémái is vannak, ugyanis bipoláris elmezavarban szenved. Selena Gomez az utóbbi időben inkább színészi karrierjére koncentrál, de elmondása szerint érez még magában erőt egy utolsó albumhoz, viszont utána abbahagyja a zenélést.

Nagyon élveztem a zenélést, a turnézás is nagyon jó móka volt, de közben forgattam a tévésorozatot is, amit szintén nagyon szórakoztatónak találtam, szóval nem akartam abbahagyni. Viszont ahogy öregszem, egyre inkább úgy érzem, hogy szeretnék találni valamit, ami mellett lehorgonyozhatok.

Úgy érzem, van még bennem egy album, de valószínűleg a színészetet választanám.

Inkább lazítani szeretnék, mert elfáradtam" - vallotta be.

Teljesen kivirult új barátja mellett

Februárban az Instagram-történetében megosztott a követőivel egy fotót, amin smink nélkül volt látható, arca teljesen kisimult, és mosolygott a kamerába. Úgy tűnik a szerelem tényleg jót tett az énekesnőnek, ugyanis korábban bevallotta, hogy mentális problémái vannak, és bipoláris elmezavarban szenvedett, aminek mostanra már nyoma sincs.