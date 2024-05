Teljesen átalakult Singh Viki, szinte rá sem lehet ismerni - kép

Szinte rá sem ismerni legújabb fotóján Singh Vikire, aki egy ideje egyre többet foglalkozik a külsejével és egyre többet is változtat magán. Bár korábban az elfogadás mellett kampányolt, és elmondta, hogy büszke arra, hogy nem egy kifejezetten vékony alkat, mégis vállalta a plasztikai műtétet, és azóta sem hagyott fel a változtatásokkal.

Singh Viki eleinte titkolózott arról, milyen plasztikai műtéten esett át, csak később árulta el, hogy fájdalmas hasplasztikát vállalt, ugyanis nagyon zavarta a látvány. Azonban nem állt meg ennyinél, hamarosan az arcán is változtatott és mindezt pár hónap leforgása alatt.

Bőrfelesleg volt a hasamon. Négy vagy öt helyen voltam konzultáción plasztikai sebészeknél, és mindenhol elmondták, hogy a zsírleszívás ezen nem segít, ezt ki kell metszeni

- mondta korábban a hasplasztikájáról a 38 éves énekesnő, majd szemöldökét tetováltatta át egy teljesen más stílusra, mint korábban.

Úgy tűnik, továbbra sem tud leállni a szépészeti beavatkozásokkal, amiről aggasztóan sejtelmes üzenetet fogalmazott meg a közösségi oldalán.

Annyi változás van, és jön most az életembe, hogy beszélni sem merek még róla…

(majd fogok.., van jó is és rossz is sajnos, de minden változásban igyekszem a lehetőséget látni..), viszont kellett egy olyan változás, ami megkoronázza mindezt… ami jelzi… nem, nem csupán jelzi…ORDÍTJA, hogy valami változik… körülöttem, bennem, és most már rajtam is… olyan régóta vágytam rá, hogy úgy tényleg igazán “arany” hajam legyen… Olyan “bijonszés”. Na most megléptem… #blondy lettem" - írta legújabb fotója mellé Singh Viki, aki most extrém módon kiszőkítette a haját, hogy világosabb legyen, szinte rá sem lehet ismerni a képen.

A további változásokról egyelőre nem árult el többet, mint a bejegyzése elején, így nem tudni mire gondolt pontosan, magánéletében vagy karrierjében történt események miatt lehangolt-e az énekesnő. Valószínűleg a lelki gondjait is a külsejének drasztikus változtatásával igyekszik ellensúlyozni, de felthetőleg nem egy újabb plasztikai műtétre utalt a sejtelmes üzenteben, hanem valamilyen magánéleti vagy karrierjével kapcsolatos változásra.