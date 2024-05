Stana Alexandra megmutatta ritkán látott édesanyját - fotók

"Isten azért teremtette az édesanyákat, mert ő maga nem lehet ott mindenhol személyesen. Boldog anyák napját! Köszönöm, hogy vagy!" – írta az Instagramon Stana Alexandra, aki anyák napja alkalmából nemcsak felköszöntötte, de meg is mutatta ritkán látott édesanyját.

A Dancing with the Stars táncosnője ugyanis közös címlapfotózást vállalt az édesanyjával, Ildikóval, aminek eredményét egy lapozható bejegyzésben mutatta meg.

Stana Alexandra anyák napi posztja:

Hol látható újabban Stana Alexandra?

Stana Alexandrát a Dancing with the Stars mind a négy hazai évadában láthattuk: Győrfi Dániellel, Árpa Attilával, Iván Bencével, majd Marics Petivel táncolt, utóbbival a második helyet is megszerezték Mikes Anna és Krausz Gábor mögött.

A táncosnő az április végén indult új szezonban már a Zsákbamacska adásaiban is feltűnik, ahol szintén Marics Petihez, illetve Pető Brúnóhoz csatlakozott a stúdióban – amiről az Origónak is hosszan mesélt.

"Az az igazság, hogy nekem augusztus óta nem állt meg az életem, és mondhatni, hogy egyfajta csodálatos munkaspirálba kerültem. Azóta talán nem is volt három egybefüggő szabadnapom sem, de én ennek nyilván nagyon örülök, hiszen ezt kívántam magamnak" – nyilatkozta.

"Azok, akik olvassák a posztjaimat, ők emlékezhetnek arra, hogy többször is írtam arról, hogy

nekem ez volt a vágyam, hogy ez a pörgés megmaradjon az életemben, és tudjak lépkedni lépcsőfokról lépcsőfokra.

Most ebben a posztban, amit kiraktam, nem kell óriási dolgokra gondolni, viszont számomra azok. Nyilván mind nagyon jó lehetőségek, de ettől függetlenül nekem ezek a kis apróságok teszik ki azt a boldogságot, amik most jelenleg vannak az életemben, hiszen ezek miatt tudok mindig előrébb jutni és tartok majd ott egyszer, ahol szeretnék. Úgyhogy igazából szépen sorban ki fog derülni, hogy miről is van szó pontosan, de a lényeg az, hogy csupa szuper dolog, amiért én nagyon hálás vagyok" – tette hozzá titokzatoskodva, hisz vannak olyan tervei, amelyekről még nem beszélhet.