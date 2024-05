A Dancing with the Starsból ismert csinos táncosnő a megújult Zsákbamacska háziasszonyaként tért vissza a TV2-re Marics Peti és Pető Brúnó oldalán, de a táncon és a műsorvezetésen kívül is rengeteg egyéb felkérése akad, sokat jár különböző rendezvényekre is, ahol változatos feladatokat lát el. Az Origónak korábban elmondta, hogy mindig nagy álma volt a műsorvezetés, ezért nagyon örül minden ilyen lehetőségnek, szívesen vállalja az új kihívásokat.

Stana Alexandra nagyon jó kapcsolatban maradt egykori táncpartnerével

Fotó: TV2

Az az igazság, hogy nekem augusztus óta nem állt meg az életem, és mondhatni, hogy egyfajta csodálatos munkaspirálba kerültem. Azóta talán nem is volt három egybefüggő szabadnapom sem, de én ennek nyilván nagyon örülök, hiszen ezt kívántam magamnak” - mondta korábban lapunknak Stana Alexandra, akinek legutóbb egykori táncpartnerével volt szerencséje újra együttműködni.

Stana Alexandra a Dancing with the Stars harmadik évadában Iván Bence tanára és partnere volt, akivel egészen a hatodik helyig jutottak. A paralimpikonnal nagyon szoros kapcsolata alakult ki, amiről eddig nem igazán beszélt, de úgy érzi, hogy eddig vele alakult ki a legszorosabb kötelék a táncos show során.

Igen, talán Bencével sokkal szorosabb a kapcsolatunk, hiszen pécsiként anno a műsor miatt fent élt Pesten.

Itt pedig nem ismert senkit, így nemcsak a táncteremben, hanem azon kívül is találkoztunk. Volt, hogy együtt kávéztunk a Margit-szigeten, kutyát sétáltattunk, de volt, hogy átjött ebédelni is. Ismerjük egymás édesanyját is, így nem tartom meglepőnek, hogy ilyen jó barátság alakult ki közöttünk" - mondta a Borsnak a táncművész, aki úgy tekint Iván Bencére, mintha a fogadott testvére lenne, nagyon örültek, hogy újra egy színpadon állhattak együtt.

Stana Alexandra és egykori táncpartnere egy rangos rendezvényen találkoztak, melyen az olimpikonok és a paralimpikonok Párizsra készült ruhakölteményeit mutatták be a közöségnek. Számos sportoló feltűnt a színpadon, köztük Iván Bence is, aki Stana Alexandrával együtt vonult a kifutón, melyről a táncosnő több fotót is megosztott az Instagram-oldalán.