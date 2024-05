Lebukott Stana Alexandra, kiderült, mivel lehet felizgatni

A Zsákbamacska május 15-i adásában egy rendőrlánynak öltözött játékos próbálkozott, aki bevallotta, hogy akadt már dolga rendőrrel, sőt, tetszenek neki az egyenruhás férfiak. A jelenlévő Stana Alexandráról a műsorvezetők, Marics Peti és Pető Brúnó árulták el, hogy ő is így van ezzel.

A Zsákbamacska szereplőjéről szülés előtt azt hitték, börtönből átszállított rab

Fotó: TV2

"A férjem rendőr volt, a rendőrség hozott minket össze. Én is rendőrnek készültem, de végül más pályát választottam. Kisgyerekekkel foglalkoztam később, de most otthon vagyok a kisfiammal" - mesélte a játékos az adásban.

A szülésről volt egy története: a férje épp szolgálatban volt, amikor elindult a szülés. A férj hazatért, elvitte a feleségét a kórházba: ott helyben viszont többen nagyot néztek, mert látták a rendőség feliratot a férfi hátán, és azt hitték, a nő egy rab és egy börtönből vitték át szülni.

Részletek a videón:

A TV2 vetélkedőjét, a Zsákbamacskát egy nappal korábban, május 14-én Marics Peti és Pető Brúnó vezetették, VIP-adás volt, a képernyőn feltűnt a popénekes Zoltán Erika, a párja, Robby D, a realityszereplő-énekes Zámbó Krisztián, Jimmy testvére, Zámbó Árpy, az énekesnő Csepregi Éva, a zenész Végvári Ádám, a táncos Hegyes Berci, a műsorvezető Monoki Lehel, illetve a popszakmából jól ismert Tolvai Reni és Nótár Mary. Itt megtudhatja, ki vott haza jelentősebb összeget.

Április 27-én, különkiadással indult a TV2 műsorán a Zsákbamacska vadonatúj évadja

Az első adáshéten a nemrég megcsalási botrányba keveredett Marics Peti, valamint Pető Brúnó segítették vagy éppen nehezítették meg a játékosok dolgát, a műsor háziasszonya pedig a Dancing with the Starsból ismert Stana Alexandra volt a két énekes mellett.

Május 6-án kezdett a gameshow másik házigazdapárosa: Szente Vajk és T. Danny. Szente Vajk rutinos műsorvezetőnek számít, vetélkedőkben is van tapasztalata, T. Danny azonban most mutatkozott be ebben az új szerepben.