Egyéves lett Stohl András unokája, közösen ünnepelt az egész család - képek

Stohl Andrásnak 2022-ben született egy kislánya, így nem hétköznapi módon, egy év korkülönbség van az unokája és a legkisebb gyereke közt.

"Ilyen egy boldog nagypapa" - írta tavaly a képe mellett, melyen az unokájával látható, így jelentette be májusban, hogy nagypapa lett. Róza most ünnepelte az első születésnapját, ez alkalomból pedig az egész család összegyűlt. Stohl Luca egy egész albumot nyilvánossá tett a közösségi oldalán, így a vendégeket, a díszítést, a tortát és a helyszínt is meg lehet nézni. A képeken felbukkan Stohl András első felesége is, illetve az egész rokonságot is látni.

Mozaikcsaládban élnek, öt gyereke van

Köztudott, hogy Stohl András egy igazán különleges mozaikcsaládot tudhat a magáénak, hiszen 5 gyermeke van, akik 3 édesanyától születtek. Luca és Rebeka a színész első házasságából született gyermekei, Franciska és András az előző párjától, Anikótól vannak, valamint van egy 2022-ben született kislánya, akinek felesége, Vica adott életet.

"Többször beszéltem már erről, most is csak azt tudom mondani, hogy a szüleim és az új párjaik klassz emberek, nekik köszönhetjük, hogy egy ilyen nagy és összetartó család a mienk" - mondta korábban a családról Stohl Luca.

Ilyen apának látja magát

Stohl András tavaly volt a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsor vendége. A színész elárulta, édesapja egy előadásával egy időben halt meg, a hírt csak a darab után mondták el neki, mert nem tudott volna tovább játszani. Hajdú Péter azt mondta, neki egyáltalán nincs apaképe, ezen a pontos Stohl András szeme könnybe lábadt

Azt gondoltam, miközben majdnem elpityeredtem azon, hogy nincs apaképed, hogy milyen jogon gondolom én ezt, amikor Lucának és Rebusnak én ugyanúgy nem voltam apjuk rendesen. Egy másik férfi, egy nagyszerű ember nevelte fel őket, hiszen elváltunk, amikor Luca kilencéves volt, Rebeka pedig öt

– mondta a színész, akinek ötödik gyereke 55 éves korában született.