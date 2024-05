Szívszorító vallomást tett Suhajda Szilárd felesége

Mint ismert, egy évvel ezelőtt, 2023. május 23-án indult el a Mount Everest csúcsának végső meghódítására Suhajda Szilárd, a magyar hegymászás történetének egyik legnagyobb alakja. Az évforduló kapcsán felidézzük Suhajda napokon át tartó drámáját, amely során egész Magyarország sokáig reménykedett, de végül mindhiába.

Suhajda Szilárd egy évvel azután, hogy sikeresen elérte a Föld negyedik legmagasabb pontját, a 8516 méteres Lhoce hegyet, 2023-ban teherhordók és mesterséges oxigén használata nélkül első magyarként szerette volna megmászni a Mount Everest 8848 méteres csúcsát, a Kyocera Everest Expedíció 2023 keretében. Néhány nap alaptábori regenerálódás után, április 29-én újabb akklimatizációs körbe kezdett, és május elején szeretett volna kiépíteni egy újabb tábort 7200 méteren, ezt azonban a viharos időjárás nem engedte. A 40 éves Suhajda Szilárdnak így aztán több hetet várnia kellett, amíg megfelelőnek találta a körülményeket ahhoz, hogy nekivágjon a csúcs meghódításának. Ez az időpont 2023. május 20-án következett be, aznap este indult el az alaptáborból, majd május 23-án, éppen egy évvel ezelőtt vágott neki a végső feladatnak a 7950 méteren lévő négyes táborból, ekkor vette kezdetét a konkrét csúcstámadás. Ám május 24-én, szerdán, nepáli idő szerint 19:30-at követően többé már nem érkezett jelzés Suhajda Szilárd műholdas nyomkövetőjéről.

Sajnálatos módon a csoda elmaradt. Az eltelt idő, valamint az időjárási- és terepviszonyok figyelembevételével ezt követően már nem láttak esélyt arra, hogy Suhajda Szilárdot életben találják, ezért bejelentették, hogy a földi keresést befejezték.

Nemrég felesége, Legindi Tímea egy szívszorító levélben emlékezett meg a férjéről, aki egy évvel ezelőtt halt meg.

A gyász nem múlik el, csak körbenövi az élet.

Az elmúlt napokban különösen sokat gondolkoztam azon, hogy az elmúlt egy év lassan vagy gyorsan telt el, de nem tudok egyértelműen az egyik vagy a másik mellett dönteni. Igyekeztünk rengeteg közös programot szervezni Somával, sokat sportolni, én pedig időközben lefutottam az első maratonomat. Több helyen – nyilvánosan és céges környezetben is – elkezdem előadásokat tartani Krízisben is erősödni címmel, Erdélyben pedig az expedíciózás háttérélményeiről meséltem. Jó érzés tudni, hogy előadásaimmal erőt adhatok másoknak és motiválhatom őket, illetve ezek az alkalmak számomra is segítik a gyászfeldolgozás folyamatát.

De ez nem azt jelenti, hogy nekem könnyű, mert egyáltalán nem. Ám hiszem azt, hogy minden nehéz helyzet lehetőséget ad a fejlődésre, akármennyire is fájdalmas az

– olvasható a Facebook-oldalon.