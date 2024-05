Elképesztő titkokat osztott meg Szabó Zsófi

Mindenkit meglepett amikor februárban bejelentették, hogy tíz év után tér vissza a TV2 képernyőjére Szabó Zsófi, aki 19 évesen kezdte karrierjét a csatorna Jóban Rosszban című sorozatában. A színész-műsorvezető jelenleg a Mokka műsorvezetőjeként kapott lehetőséget a csatornánál, valamint Ördög Nóra egykori műsorában, az Újratervezésben tér majd vissza, ahol Szabó András Csuti és Stohl András lesz a segítségére. Mindemelett a nemrég indult TV2 Klub, melynek Szabó Zsófi a hivatalos nagykövete, kifejezetten nőknek szánt tartalmakkal kedveskednek a nézőknek.

Szabó Zsófi bár rengeteget dolgozik, de legfontosabb számára az anyaság

Fotó: TV2

Szabó Zsófi a tévés munkája mellett komolyabban modellkedik is, így nagy erőfeszítéseket kell tennie azért, hogy magánéletét és karrierjét is összenhangolja. Most elárulta, hogy bár sokan gondolnák róla, hogy karrierje mennyire fontos számára, de ő elsősorban édesanyaként határozza meg magát, és a legfontosabb számára hatéves kisfia, Mendel és az, hogy ő kiegyensúlyozott legyen, megfelelő nevelést kapjon.

Lehet, hogy ez nem látszik a külvilág számára, de én elsősorban anya vagyok, és az életemet, a munkáimat a fiam köré szervezem. Hogy ő is azt érezhesse: én mindig itt vagyok neki

- kezdte Szabó Zsófi, aki igyekszik követni édesanyja példáját, viszont ő nem lett főállású édesanya, hanem dolgozik is a gyereknevelés mellett, ami sokszor nagy fejtörést okoz számára. A TV2 műsorvezetője elárulta, hogy számára mi a legfontosabb az anyaságban, és ő elsősorban szülőként határozza meg magát, ehhez alakítja az életét.

Teljesen más ember vagyok, mint aki voltam. Megfontoltabb, felelősségteljesebb lettem, és a szeretet olyan mélységeit élem meg édesanyaként, mint amilyet korábban sosem.

Ugyanakkor sajnos a szorongás is az életem része lett. A gondolataimban mindig ott van a kisfiam, és mint minden anya, én is sokat aggódom érte. Nagyon hálás vagyok az anyukámnak, hogy ő gondoskodik Mendelről, ha én távol vagyok, mert szerintem nem is tudnék úgy helyt állni a munkában, ha nem ő vigyázna rá" - magyarázta Szabó Zsófi, aki úgy érzi, hogy mindenben megváltozott az élete, amióta megszületett a kisfia, de nagyon élvezi a szülői szerepet.

Bár lázadó gyerek volt, és édesanyjával is hullámzó volt a kapcsolata, most mégis példaképként tekint rá, főleg abban, hogy milyen fiú gyereket nevelni, hiszen láthatta édesanyja és az öccse kapcsolatát is, ebből merít erőt. Szabó Zsófi szerint nem szigorú a kis Mendellel, viszont igyekszik nagyon következetes lenni, de egyre nehezebb dolga van, főleg, ha az egészséges életmódról van szó.

Szabó Zsófinak egyre küzdelmesebb a következetes gyereknevelés, főleg ha a telefonozásról van szó

Fotó: TV2

"Fontos számomra, hogy sokat mozogjon, kint legyen a levegőn, megfelelően táplálkozzon. Mert ez a generáció már nagyon más: amíg mi a kertben vagy a vízparton töltöttük a nyarat, ők inkább a szobában ülnek, nyomkodják a telefont és a virtuális valóságban találkoznak a barátaikkal.

Szóval én elég nagy erőfeszítéseket teszek, hogy alternatívát nyújtsak a tévé és a kütyüzés helyett. Kültéri programokat szervezek, nagy sétákat teszünk együtt az erdőben, áthívom a barátait, hogy játszanak a kertben.

Szeretném, hogy Mendel aktív életet éljen, és ne egy tunya, lusta gyerek legyen" - mondta a life.hu-nak műsorvezető, aki saját magára is nagyon odafigyel azért,hogy kisfia róla is jó példát vehessen, és ne akarjon folyton telefonozni, vagy virtuálisan játszani, hanem valódi élményeket szerezni a családdal, vagy a barátaival.