Majd szétpattan a feszes ruha Szabó Zsófi hatalmas mellein - képek

A színésznő és műsorvezető a Mokka műsorvezetőjeként tért vissza anyacsatornájához, a TV2-höz, ahol számos új lehetőséget is kapott a reggeli műsoron kívül. Elsősorban a legújabb csatornájuk, a TV2 Klub nagyköveteként vannak feladatai, ahol máris kapott egy újabb műsort, Ördög Nóra egykori sikerműsorát, az Újratervezést, melyben nehéz helyzetben lévő családokon segíthet. Szabóhoz csatlakozik a műsorban Szabó András Csuti, és Stohl András is, akik szintén azon lesznek, hogy minél hamarabb felújítsák a kiválasztott otthonokat.

Idén ősszel visszatér a sorsfordító Újratervezés, ezúttal a TV2 Klubon, ahol a csatorna nagyköveteként, egy ilyen nemes projekttel segíthetem a nehéz sorsú, kilátástalan helyzetben élő családokat,

akiknek otthonait varázsoljuk újjá Stohl Andrással és Csutival. Már nagyon várom!" - számolt be a közösségi oldalán a remek lehetőségről.

Bár sokan úgy gondolják, hogy karrierista, nemrég tisztázta, hogy számára mi a legfontosabb az életében. Szabó Zsófi a tévés munkája mellett komolyabban modellkedik is, így nagy erőfeszítéseket kell tennie azért, hogy magánéletét és karrierjét is összehangolja. Kijelentette, hogy elsősorban édesanyaként határozza meg magát, és a legfontosabb számára hatéves kisfia, Mendel és az, hogy ő kiegyensúlyozott legyen, megfelelő nevelést kapjon.

Lehet, hogy ez nem látszik a külvilág számára, de én elsősorban anya vagyok, és az életemet, a munkáimat a fiam köré szervezem. Hogy ő is azt érezhesse: én mindig itt vagyok neki

- mondta korábban Szabó Zsófi, aki igyekszik követni édesanyja példáját, viszont ő nem lett főállású édesanya, hanem dolgozik is a gyereknevelés mellett, ami sokszor nagy fejtörést okoz számára, főleg, hogy modellmunkái miatt gyakran el is kell utaznia, jelenleg is Franciaországban, azon belül is Cannes-ban tartózkodik, ahonnan igen merész fotókat mutatott magáról.

A Mokka szexi műsorvezetőnője egy étterem tetőteraszán múlatta az idejét, ahová egy teljesen testhezálló, feszülős fekete kisruhában érkezett. A ruha mélyen dekoltált felsőrésze nem sokat takart Szabó Zsófi hatalmas, formás melleiből sem, melyek szinte kiestek a ruhából.