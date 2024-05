Széphalmi Juliska alá került T. Danny - videó

Május 6-án este Szente Vajk és T. Danny is bemutatkoznak a Zsákbamacska műsorvezetőiként, ők váltják a héten már látott Marics Petit és Pető Brúnót.

Szente Vajk rutinos műsorvezetőnek számít, vetélkedőkben is van tapasztalata, T. Danny azonban most debütál ebben az új szerepben. Elmondása szerint nagyon élvezte egyébként a feladatot, és a későbbiekben is szeretne hasonló lehetőségeket kapni.

A fiúk segítője Kárpáti Rebeka lesz, aki nemrég szakított 17 évvel idősebb párjával, azonban egyelőre nem nyilatkozott a magánéletével kapcsolatos kérdésekről. Annyi biztos, hogy az egykori szépségkirálynő jelenleg a karrierjére koncentrál, a színház és saját vállalkozása mellett egyre többet találkozhatnak vele a tévénézők is, ugyanis hamarosan újabb műsorban is látható lesz műsorvezetőként.

Kik lesznek a játékosok?

A május 6-i adásban ismét sztárvendégek öltenek jelmezt, hogy a nézőket és egymást szórakoztatva próbára tegyék a szerencséjüket. Pólyásbabának öltözve érkezik a Kossuth- és Jászai Mari-díjas Oszvald Marika, jóságos boszorkaként tűnik fel a tévébemondó Bay Éva, apácaruhába bújik Baby Gabi, indiánként láthatják a nézők Kökény Attilát. Bódi Csabi Bódi Gusztinak, az Irigy Hónaljmirigyből ismert Sipos Tomi pedig kommandósnak öltözve játszik, de szexi nőkből sem lesz hiány, ugyanis Hargitai Bea és Széphalmi Juliska is versenybe szállnak a nyereményekért.

Utóbbival T. Danny flörtölni is kezdett a forgatáson a TV2 előzetese szerint: a Juliska mellől hiányzó Jancsit emlegette, majd a Dirty Dancing-féle emelést is bemutatta a táncosnővel – amit még a Dancing with the Stars versenyzőjeként sajátított el Lissák Laurával. Nézze meg, Széphalmi Juliskával miként sikerült a mutatvány!

A Zsákbamacska május 6-i adásának előzetese:

Voltak izgalmak korábban is

A Zsákbamacska második évada már eleve sztárokkal indult április 27-én, Marics Peti és Pető Brúnó Stana Alexandrával fogadta a stúdióban Lékai-Kiss Ramónát, Ördög Nórát, Demcsák Zsuzsát, Sydney van den Boscht, Krausz Gábort, Stohl Andrást, Till Attilát és a 14 év után családi realityvel visszatérő Gáspár házaspárt. Emlékezetes pillanatok akadtak akkor is, Demcsák Zsuzsa például elfenekelte Marics Petit – amit itt nézhet meg videón.