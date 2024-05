15 színész, akik tragikus körülmények között haltak meg

Fotó: Photo by SGranitz/WireImage

Dana Hill

Dana Hill az Európai vakáció Audrey Griswaldjaként alakított emlékezeteset, de olyan sorozatokban is láthattuk, mint a Magnum vagy az Egy úr az űrből, ezenkívül rengeteget szinkronizált (például A gumimacik-ban vagy a Fecsegő tipegők-ben). A színésznő tizenegy-két éves korában azért kezdett színészkedni, mert a cukorbetegség 1-es típusát diagnosztizálták nála, ami véget vetett sportolói karrierjének. 1996-ban, mindössze 32 évesen halt meg a sok stressz és a cukorbetegség miatt.

Foto: Jim Britt /American Broadcasting Companies via Getty Images

Cameron Boyce

20 éves korában álmában halt meg Cameron Boyce, miután régóta küzdött egy meg nem nevezett betegséggel. A fiú 2008-ban, kilencévesen kapta az első szerepét a Tükrök című filmben, a Nagyfiúk-ban és folytatásában már Adam Sandler fiát játszotta. A Disney-nél vált igazán ismertté, főleg a Jessie című sorozattal, majd az Utódok című tévéfilmmel. Később kiderült, hogy epilepszia okozta a férfi halálát.



Fotó: Image Group LA/Disney Channel via Getty Images

John Heard

Furcsa körülmények között és egy szállodai szobában halt meg John Heard. Megoperálták a hátát, és utána egy kaliforniai kórházban gyógyulgatott. A hotel takarítónője találta meg. Népszerűségét a Reszkessetek, betörők! hozta meg számár, de korábban a Segítség, felnőttem című Tom Hanks-vígjátékban is már sikere volt. Fontos szerepet kapott a Célkeresztben című krimiben is, Clint Eastwood és John Malkovich mellett. Több tévésorozatban is játszott, a Maffiózók korrupt rendőrfigurájáért Emmy-díjra is jelölték.



Fotó: Photo by Rodrigo Vaz/FilmMagic

