T. Danny reagált a koncerten történt botrányra

T. Dannyt szélesebb körben a Dancing with the Starsból ismerhette meg a közönség, énekesként is sokan rajonganak érte. Legutóbbi koncertjén váratlan dolog történt, ami hatalmas felháborodást váltott ki az emberekből, T. Danny most erre reagált.

Vágólapra másolva!

Az énekesnek sok fellépése van, a múlt hétvégén vendég volt egy koncerten, azonban végül nem úgy sült el, ahogy ő szerette volna, ugyanis nem a dalokról, hanem egy ott történt durva jelenetről beszélnek az emberek. A felháborító videóra Nagy Adri énekesnő közösségi oldalán figyeltek fel a felhasználók, amin az látható, ahogy az egyik biztonsági őr durván lép fel egy rajongóval szemben, amikor a rapper megérkezik. A jelenet láttán sokan felháborodtak, hogy miért lök fel majdnem egy biztonsági őr egy vékony lányt, sokak szerint nem volt indokolt ez a durva viselkedés. A bejegyzés megtekintése az Instagramon T. Danny (@tdanny_official) által megosztott bejegyzés A biztonsági őr nekivágja csóri csajt a kordonnak, csak azért mert jön T. Danny - írták a bejegyzéshez az egyik bulvártémákkal foglalkozó csoportban, ahol felháborva kommenteltek a felhasználók a történtek láttán. Többen azon vitatkoztak össze a jelenet láttán, hogy a videón látható nő valóban rossz helyen állt-e és elindult-e a kordon mögé, vagy nem, tehát indokolt volt-e a biztonsági őr viselkedése vele szemben. Elindul, nem indul, lényegtelen. Jól meglöki a f*szi, hogy menjen arrébb, ez akkor is egy tiszteletlen dolog, főleg egy nő irányába. Nekem ez a véleményem! - vélekedett egy hozzászóló, leginkább az ehhez hasonló vélemények voltak túlsúlyban azokhoz képest, akik úgy gondolták, jogos volt a biztonsági őr fellépése ebben a helyzetben, mivel a nő a kordonon belül tartózkodott. Megszólalt a botrányról T. Danny is A zenész híres arról, hogy a rajongóival mindig kedves és közvetlen, így nem meglepő, hogy ahogy eljutott hozzá a hír, azonnal üzent a lánynak is, aki a történtek elszenvedője volt. Mint mondja: nem tudja, ki a szőke hajú hölgy, de szeretné megtalálni, hogy elnézést kérhessen tőle, a biztonsági őr nevében is. Most látom a sok cikket… Sajnos nem tudom, hogy ki a szőke hölgy, az esetet nem láttam akkor és ott, de elnézést tőle. A biztonsági őr helyett is… – kezdte bejegyzésében Dani, majd hozzátette: nem gondolja, hogy miatta bárkit is arrébb kellene lökni, éppen ezért még jobban bántja az eset. "Sosem hagytam/hagynám az ilyesfajta bánásmódot, és nem is gondolom, hogy miattam bárkit is arrébb kellene lökni" - fogalmazott.