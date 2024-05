Mindent elmondott a testvéréről Tápai Szabina húga

Tápai Szabina és a húga, Tápai Andrea között régebben folyamatos volt a viszálykodás, mára azonban rendezték a kapcsolatukat. A társkereső műsorban is látott Andrea mára megtért, ami ellen elmondása szerint a családjának sem volt kifogása – sőt kimondottan támogatták.

Nagyon támogatnak, és én ennek rendkívül örülök, mert hallani sajnos ezeknél sokkal nehezebb történeteket. Hogy teljesen elfordulnak attól a személytől, aki hitre talál.

Engem nagyon támogatnak, és ez valószínűleg annak köszönhető, hogy látják a pozitív változásokat az életben. Tehát ha én most egy drogfüggő lettem volna egyik pillanatról a másikra, és bekerülök egy szektába, ahol minden nap LSD-t vagy nem tudom mit fogyasztunk, és látják romlani az életem, akkor valószínűleg aggódnának. De mivel az életem minden területe kivirágzott és egy olyan áldás alá került, amit ők is jó szemmel néznek, nagyon tetszik nekik az a kiegyesúlyozottság és az az öröm, ami nem egy megjátszott boldogság" – magyarázta a Levente klubja című videosorozatban Tápai Andrea.

Mint elmondta, Tápai Szabina is nyitottan áll a megtéréséhez:

Szabinával nagyon közel kerültünk egymáshoz mostanában.

Ez az egész testvéri viszály, ami közöttünk volt korábban, ez egyszerűen kitisztult, és egy olyan megbocsátás és békesség költözött a szívünkbe. És annyira jó tesók lettünk, hogy hálás vagyok az úrnak ezért!" – lelkendezett.

"Sokszor nem azokkal az emberekkel van a legnagyobb baj, akit mi hibásnak tartunk, hanem valamiért ez bennem egy negatív érzetet váltott ki, és ezzel nekem van dolgom. Azzal, hogy nekem a szívem helyreállt, hogy betöltődtem azzal a szeretettel, amit kerestem, és ugye ezt Istenben, Jézusban találtam meg, innentől kezdve már nem vártam el olyan dolgokat másoktól, ami lehet, hogy fölösleges, vagy nem reális. Innentől kezdve ez is teljesen kitisztult" – mesélte a korábbi testvéri viszonyukról Tápai Andrea.

Nemrég eljegyezték

Tápai Andrea a magánéletét tekintve is révbe ért, nemrég ugyanis arról számolt be az Instagram-oldalán, hogy eljegyezték. "A legboldogabb IGEN. Most nem találom a szavakat… Csak tele van hálával a szívem, hogy Jézus megmentette és helyreállította az életem" – írta akkor.

Tápai Andrea eljegyzési posztja: