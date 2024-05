Rengeteg filmmel és sorozattal indult az új magyar tartalomszolgáltató

Elindult Magyarországon is a Max, amely kétszer annyi tartalmat biztosít a felhasználóknak, mint a korábbi HBO Max. Friss premierként rögtön május 21-én debütált Hörcher Gábor új dokumentumfilmje, az amerikai OnlyFans-párról forgatott Emma és Eddie: A képen kívül, Dennis Villenueve sikerfilmje, a Dűne: Második rész vagy a Max Original animációs sorozata, a Szörnyecskék – Mogwai titkai.

A Max európai bevezetésének kiemelkedő eseménye lesz a Sárkányok háza második évadának június 17-i európai premierje.

A Max az élő sporteseményeket nem számítva is több mint kétszer annyi tartalmat kínál majd, mint előtte az HBO Max,

hisz az előfizetők a Warner Bros. és a Sony Pictures kínálatából éppúgy válogathatnak, mint az HBO saját gyártásaiból és a Max Original brand alatt futó produkciókból.

Ez a gyakorlatban olyan filmeket és sorozatokat jelent, mint például a Dűne és a Dűne: Második rész, a Barbie, az Aquaman és az Elveszett Királyság, a Wonka, a Bíborszín, A csodálatos Pókember és Pókverzum-filmek, A védelmező trilógia, a Gran Turismo, a The Last of Us, A Fehér Lótusz, az Eufória, a True Detective: Night Country, A rezsim, A Szimpatizáns, Az elátkozott: Robert Durst halálos élete, a Hacks – A pénz beszél, a Hazug csajok társasága: Nyári iskola, A buki vagy a Tokyo Vice.

Már a Dűne: Második rész is látható a Maxon

Fotó: Warner Bros. / AFP / Warner Bros. / AFP

Ezenkívül olyan realitysorozatok is elérhetővé váltak a Maxon, mint a Három hónap jegyesség, az Aranyláz Alaszkában, a MILF Manor, a Mondj igent a ruhára, a Tortakirály, a Csupasz túlélők vagy épp a Hogyan készült? és a Made In Gyetván Csabával.

A Max egyesíti az HBO Max tartalomkínálatát, a Discovery szórakoztató, nem fikciós műsorait, valamint a Eurosport prémium szolgáltatását a világklasszis sporteseményekkel. Idén nyáron a Max a párizsi olimpia közvetítéseit is streameli, ez minden csomagnak a része lesz – ellentétben más sporteseményekkel (például a Roland Garrosszal), amelynek követéséhez szükség lesz a Sport kiegészítőcsomagra.

Az otthoni mozizás hazai lehetőségeit itt vettük át.