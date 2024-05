Második gyerekét várja a magyar szupermodell

A modell először 2016-ban ment hozzá Baji Balázs világbajnoki bronzérmes és Európa-bajnoki ezüstérmes gátfutóhoz, de házasságuk nem tartott sokáig, 2018-ban elváltak. 2021 nyarán írtunk arról, hogy Szikszai Johanna újra férjhez ment, férjével pedig a nyár végére várják első babájukat. Pálfi Dánielnek már van két fia, ők is ott voltak az esküvőn, ahol a menyasszony a szokásos fehér ruha helyett egy kék darabban mondta ki az igent.

"A mi megismerkedésünk igazából egy mondatban megfogalmazható: szerelem volt első látásra. Még évekkel ezelőtt az ügynököm mutatott be minket egymásnak egy ügynökségi karácsonyi bulin. Ahogy megláttam Danit, éreztem, hogy van benne valami olyan erő, ami nagyon nagy hatással van rám. Egész este beszélgettünk, most pedig már az esküvőnkre készülünk" - mesélte akkoriban a modell.

Csak 16 éves volt, amikor felfedezték

A neve neve sokaknak lehet ismerős, hiszen mindössze 16 évesen fedezték fel, amikor az Elite Model Look magyarországi döntőjét sikerült megnyernie nagyon fiatalon. A modellkarrierje azóta is felfelé ível, számos népszerű, hazai és külföldi márkával, céggel dolgozott már együtt.

Nagyon fontos helyszín számára a Balaton

A világhírű modell nem igazán oszt meg részleteket a magánéletéről, ám most nem bírta magában tartani az örömhírt, miszerint a második kisbabáját hordja a szíve alatt. Az eljegyzése a Balatonon történt, majd az esküvő is, így nem csoda, hogy a kicsi érkezését is a tó partján, nagy hassal fotózkodva jelentette be.

"Bár nem váratlanul, de teljesen meglepetésként ért a lánykérés. A mi életünkben tényleg nincsenek titkok, nyíltan beszéltünk a házasságról is és tudtuk, hogy majd egyszer össze fogjuk kötni az életünket. Emiatt nem tartottam annyira fontosnak az eljegyzés tényét sem, mert tudtam, hogy nem ez fog minket elindítani a házasság felé vezető úton.

Egyébként maga az eljegyzés nagyon meghitt volt. Télen lementünk a balatoni kis házunkhoz, nagyon rossz idő volt, ennek ellenére mindig lesétálunk a tóhoz. Dani egyszer csak átölelt és megkérdezte, leszek-e a felesége, aztán a gyűrűt is előhúzta. Egyszerűen tökéletes pillanat volt a kedvenc helyünkön,

ahol rajtunk kívül senki más nem volt" - mesélte korábban a balatoni eljegyzésről.