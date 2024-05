A TV2 a legnézettebb csatorna, óriási siker volt a Házasság első látásra

Mindent vitt a Házasság első látásra: áprilisban a nézettségi toplisták első tíz helyén mindhárom kiemelt korcsoportban a műsor egyes epizódjai állnak. A március 18-án debütált műsor 1. évadának összes epizódja nyerte az idősávját a fő konkurenssel szemben mindhárom kiemelt korcsoportban, a teljes lakosság körében átlagosan közel 830 ezren kísérték figyelemmel, amihez 20,5%-os nézői részesedés párosult. Ez azt jelenti, hogy minden ötödik tévénéző a párkereső műsort választotta kora esti szórakozásnak, miközben

a fő konkurens csatornát feleannyian sem nézték a műsor idősávjában

(RTL azonos idősáv: 9,5% SHR). Ha a teljes lakosságot és a teljes piacot vizsgáljuk, a legnézettebb epizód április 25-én került adásba, amely nem csupán a havi, hanem a teljes éves műsortoplista első helyére is repítette a műsort a közel 930 ezres nézettségének köszönhetően. A műsornak sikerült elérnie a fiatalabb nézőközönséget is, hiszen a 18-49 évesek körében szintén a Házasság első látásra egyik epizódja áll az éves műsortoplista élén - olvasható a TV2 közleményében.

Házasság első látásra

Fotó: TV2

• A Hazatalálsz 2. évada szintén márciusban kezdődött, és átlagosan mindhárom kiemelt korcsoportban idősávja legnézettebb műsora lett a záró évad. A teljes lakosság körében több mint 450 ezres átlag nézőszámmal futott, amihez 13,1% közönségarány párosult.

• Továbbra is népszerűek a cégcsoport infotainment műsorai. A főműsoridős Tények és Tények Plusz a teljes lakosság körében nyerte az idősávját áprilisban, míg a Mokka és Mokkacino toronymagasan idősávjuk legnézettebb műsorai havi és éves szinten is, mindhárom kiemelt korcsoportban.

• A kábelcsatornák tekintetében ismét a Mozi+ volt a legnézettebb kábelcsatorna áprilisban és éves szinten is, 18-59-en és 18-49-en is, teljes napon és főműsoridőben egyaránt. A TV2 Csoport életében fontos szerepet tölt be a sport, a Spíler1 TV és Spíler2 TV nagyon sok fejlesztésen mentek át az elmúlt másfél évben: új műsorstruktúrát és arculatot kaptak, és megerősítették a képernyős jelenlétüket. Ezeknek a lépéseknek köszönhetően teljes napon piacvezetők a kereskedelmi sportcsatornák portfóliójában áprilisban és éves szinten is, mindhárom kiemelt korcsoportban.