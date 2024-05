Till Attila az ágyban mutatta meg a feleségét - fotó

Till Attila ritkán beszél a magánéletéről, a feleségét és három fiukat (Andort, Simont és Félixet) sem mutogatja sűrűn a közösségi oldalán. Ezúttal azonban kivételt tett, hisz az Instagramon is felköszöntötte születésnapja alkalmából a párját, Korpás Krisztinát.

"Van nálunk egy hagyomány, a születésnapost már reggel tortával ébresztjük. Édes, drága szerelmem, boldog szülinapot!!!!! Isten éltessen! LOVE LOVE LOVE" – írta Till Attila a fotóhoz, amelyen a felesége még az ágyban, rögtön ébredés után látható. Nézze meg az ünnepi bejegyzést!

Így köszöntötte Till Attila a feleségét, Korpás Krisztinát:

A hozzászólásokban többek között Majka és a felesége, Majoros Hajnalka is felköszöntötte Korpás Krisztinát, aki már több mint 26 éve Till Attila felesége. Ha inkább az esküvőjükről nézne meg egy régi fotót, ide kattintson!

Till Attila egyébként régóta tudatosan óvja a magánéletét: a közösségi oldalaira főleg kutyáival, illetve egy-egy forgatás alkalmával más sztárokkal posztol közös fotókat, a családját szinte soha nem mutatja meg – ezért is számít különleges alkalomnak, ha a bejegyzései között olykor feltűnik a felesége fotója is.

Nemrég jött haza Ázsiából

Till Attila a TV2 egyik legrégebbi műsorvezetője, aki a Big Brother és a Megasztár után is rengeteg sikeres műsort vezetett már a csatornán, a Sztárban sztár és a Sztárban sztár leszek! után talán a Sztárban Sztár All Start is megkaphatja ősszel.

Vele indult idén a Kincsvadászok című műtárgykereskedő show is, de az Ázsia Expressz ősszel induló ötödik évadában játékosként is láthatjuk majd, hisz Stohl Andrással párban indult az embert próbáló kalandra, a Fülöp-szigeteki és tajvani forgatásra – ahol a stábnak buszbalesettel, földrengéssel, erdőtűzzel is meggyűlt a baja.

"Visszajöttünk!!! Itt vagyunk újra!!! Most akkor visszazökkenünk a megszokott életünkbe! Nagyon nagy élmény volt, nem gondoltam volna, hogy az Ázsia Expressz ennyire kemény és közben óriási élmény. Van mit kipihenni, de megérte! Kíváncsi vagyok, milyen lesz a tévében, ott a helyszínen annyi élmény ért minket (jó is, rossz is) amit fel se tudunk még rendesen dolgozni. Örök emlék!" – írta az Instagramon a hazatéréskor Till Attila.