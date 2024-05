Mindjárt szétpattan a feszes latexruha Tolvai Reni testén - kép

Tolvai Renit a Megasztár ötödik szériájából ismerhette meg a közönség, akkor még egy duci lányként vonult be a köztudatba. Őt mindig is zavarta a túlsúlya, ezért hosszú éveken át küzdött az álomalakért és azért, hogy kevesebbet mutasson alatta a mérleg. Az énekesnő az elmúlt években összesen 20 kilótól szabadult meg, az eredménnyel pedig nagyon elégedett. Most a legutóbbi fellépéséről mutatott szexi képeket: egy testhez simuló, barna latexruhát viselt, ami minden egyes porcikáját kiemeli.

Egy ilyen nagymértékű fogyás nem múlik el nyomtalanul: bár a teste minden porcikáját feszessé tudta varázsolni a megfelelő edzésmóddal, a karjával nem volt elégedett, ezért a mellműtétje után nemrég újra plasztikai sebészhez fordult.

"A beavatkozást altatásban végezték. A gép egyik karjával leszívták a zsírt, a másikkal pedig egyből visszazsugorították a bőrt az izomzathoz. Egy hónapig leszorító felsőt hordtam, fájdalom helyett csupán erősebb izomlázat éreztem. Tartottam attól, hogy tele lesznek vágásnyomokkal a karjaim, de ezzel a géppel vágás és heg nélkül történt a műtét" - árulta el korábban a legutóbbi műtétről.

Próbálja elfogadni magát

Sokat küzdött az évek során Tolvai Reni azért, hogy büszke lehessen testére. Folyamatos edzéssel, diétával próbálkozott és nagyon sokat csalódott, ha nem azt látta a tükörben, amire vágyott - még plasztikai műtéteket is vállalt, hogy a legjobb formáját hozhassa.

Állítása szerint ma már túl van ezen az időszakon és rájött, hogy nem jól állt hozzá a kérdéshez. Sőt, most többet nyom, mint pár évvel ezelőtt, mégis sokkal jobban érzi magát a bőrében, mert rájött, nem a kilók számítanak.

Hölgyeim! Hogy én mennyit küzdöttem, hogy minél kevesebbet mutasson a mérleg... Amíg rájöttem, hogy a testösszetétel a fontos.

Mert, bár lehetsz a mérlegen könnyebb, de vizuálisan puffancs, és lehetsz a mérlegen sokkal több, de vizuálisan kicsit kisportoltabb. Csak meg akartam osztani ezt a képet veletek, hogy ne görcsöljetek rá egy számra, mint ahogy én tettem, abszolút nem fontos. Sok puszi es kitartást, Reni! Szeptemberben jön a nagy lemez" - írta motiváló példaként a követőinek, akik szintén túlsúllyal küzdenek a saját történetét, melyhez előtte-utána képeket is mutatott magáról, hogy szemléltesse a mondanivalóját.