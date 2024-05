Kiderült Tomán Szabina titka: így tartja formában magát

Tomán Szabina jelenleg a Next Top Model Hungaryben zsűrizik, amiről egy friss interjúban is beszélt – elmondta azt is, milyen szempontok alapján választották ki a műsor szereplőit. "A zsűrinek nem volt olyan sok alkalma a lányokkal több időt tölteni. Kétszer, talán háromszor találkoztam velük hosszabb időre, egyébként pedig csak a zsűrizésnél. Ezt nem bánom, mert így valóban

csak és kizárólag a teljesítményük alapján ítéltük meg őket.

Számunkra a műsor valóságshow része ugyanúgy meglepetés, mint a nézőknek. Nem tudtuk, hogy ki milyen karakter, ez így nem is befolyásolt minket. Csak a szakmai szempontokat tartottuk szem előtt" – magyarázta a Borsnak.

Korábban szintén modellkedett

Korábban maga Tomán Szabina is modellkedett, amire ma már azt mondja, hogy diéta szempontjából egyenlő volt az önsanyargatással. "Korszakaim voltak. A modellkedés ebből a szempontból a sanyargatással egyenlő. Az első terhességem idején bedobtam a gyeplőt a lovak közé, akkor mindent megengedtem magamnak, meg is lett a böjtje.

Amikor a diéta segítségével lefogytam, és a saját bőrömön kitapasztaltam, milyen táplálkozási szokások működnek nálam, akkor találtam meg ebből a szempontból a tökéletes egyensúlyt.

Közben eltelt sok idő, a testem is változik, és a jelzéseire mindig figyelek. Van olyan szokás, amit az elmúlt néhány évben alakítottam csak ki. Figyelem magam. Évente kétszer pedig mindenképpen megcsinálom a saját 30 napos egyensúlyba hozó programomat, ami garantálja, hogy a testem mindig egyensúlyban legyen" – mondta arról, hogy mennyire foglalkoztatja a súlya.

Megjelenéséhez általában hozzátartozik a smink is, erről így beszélt:

Kritikus vagyok magammal mindig, és ez most sincs másként.

Számomra a smink egy lehetőség arra, hogy változtassak magamon, nem azért teszem fel, hogy több legyen az önbizalmam, inkább a játékosságot jelenti, egy smink által tudom más arcomat mutatni. A hétköznapokban sokszor előfordul, hogy nincs rajtam smink".

