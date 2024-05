Elképesztő, mit mondott az egyik versenyzőnek a Next Top Model Hungary zsűrije - videó

A Next Top Model Hungary lassan a végéhez közeledik, már csak hat lány versenyez tovább a Magyarország következő topmodelje címért. A tét hatalmas, hiszen a 10 millió forintos fődíj mellett többek között a Palvin Barbara karrierjét is menedzselő Icon Modell Management kétéves exkluzív modell szerződése vár a győztes modellre, ezenkívül még a Schwarzkopf Gliss márka magyarországi nagykövete lehet 2024-ben, és szerepelhet a Joy magazin címlapján is. A győzelemhez azonban kemény feladatokat kell teljesíteniük, nem elég a szépség, hanem kemény állóképességre és még több szakmai alázatosságra van szükségük. Nincs könnyű dolguk, ugyanis a négytagú szakmai zsűrit hétről hétre meg kell győzniük, hogy megbírkóznak a kihívásokkal.

Egyre nehezebb kihívásokkal néznek szembe a versenyben lévő lányok a Next Top Model Hungaryben

Fotó: TV2

Axente Vanessa, Tomán Szabina, Merő Péter és Tombor Zoltán a kezdetek óta figyeli a lányok alkalmasságát, és legjobb tudásuk szerint igyekeznek eldönteni, hogy ki az, aki esélyes lehet a végső győzelemre és a való életben is helyt áll majd a modellszakmában. Most a zsűri gyanút fogott az egyik versenyzővel szemben, akivel szemben Tomán Szabina kemény kritikát fogalmazott meg, de Merő Péter is teljesen egyetértett vele.

"Én rettentően féltettelek, mert ugye a fotózáson is kiderült, hogy te nem bírod a magaslatot, vagy tényleg ennyire profi vagy, hiszen ezt is nagyon jól tudtad kezelni.

Pedig mindig azt látom nálad, és van egy kis gyanú bennem, ha van egy megmérettetés, előtte elkezded a parát, jön egy kis mini hiszti utána, és a végén, mintha mi sem történt volna, megcsinálod.

Tényleg jól játszod a szereped, és csak arra megy ki, hogy utána mi azt mondjuk, ez egy vagány csaj, mindent belead és bármilyen kihívással kell szembenéznie, azt az akadályt jól fogja tudni venni..." - mondta a műsor egyik legmegosztóbb szereplőjének, Papp Gabinak Tomán Szabina, hiszen a modell a feladatok teljesítése közben még pánikrohamot is kapott, ezért sem értették, hogyan tudta végrehajtani a még durvább catwalkot.

Vagy pedig valóban ilyen vagy, hogy mit nekem világ, hamm, bekaplak, meg fogom oldani ezt is?...

Azt tudtuk, hogy te annyira rettegsz, hogy te leszel az, aki vissza is fog fordulni. Ehelyett pedig úgy jöttél le, mindenki csak nézett" - fogalmazott értetlenül állva a helyzet előtt a zsűritag, akivel a többiek sem tudtak vitatkozni ebben a kérdésben.