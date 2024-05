"Mondd, te mit viszel magaddal?" - ez volt Tompos Kátya legnépszerűbb dala

Tompos Kátya több filmben is főszerepet játszott, látható volt a Valami Amerika 2-ben, a Poligamyban, a Köntörfalakban, a Nőm, nejem, csajomban, a Coming outban, a Valami Amerika 3-ban vagy például a Most van most című filmben.

Munkásságát 2005-ben Máthé Erzsi-díjjal ismerték el. 2007-ben a Bárka Színházban a legjobb színésznő közönségdíját nyerte el. 2009-ben Gundel Művészeti Díjjal, 2010-ben Junior Prima díjjal tüntették ki. 2014-ben Jászai Mari-díjat kapott. 2019-ben átvehette a Vidor fesztivál legjobb női szereplőjének díját a Varsói melódia címszerepéért.