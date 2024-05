Így búcsúznak a gyászoló magyar sztárok Tompos Kátyától

A színésznőtől elbúcsúzott Tóth Gabi is, ő ennyit írt: "Nem tudok és nem is akarok mit írni…. Egyszerűen nem lehet… Nyugodj békében Kátya!"

Hrutka Róbertet is sokkolt a hír, így üzent: "Csak állok elveszve, mint egy kihalt megállóban, és te észrevétlen felszálltál arra a bizonyos holdjáratra. Soha nem volt ilyen hangos a csend. Köszönöm, hogy a barátod lehettem!" írta Facebook-oldalán, majd Tompos Kátya Holdjárat című dalából is idézett. Nacsa Olivér nem hitte el, amit olvas, ezt kommentelte Tompos Kátya halálhíréhez: "Ez lehetetlen."

Ember Márk színész nagyon hálás, amiért ismerhette Tompos Kátyát: "Drága Kátya!! Köszönöm, hogy ismerhettelek!" Ábel Anita az Instagram-oldalán írt arról, hogy személyesen ugyan nem találkoztak sokszor, de a színésznő tehetségét és kedvességét mindig elragadónak tartotta. "Senkit nem hallottam úgy Cseh Tamás dalokat énekelni, mint őt. Reménykedtünk... Isten veled, Kátya" - írta búcsúzóul.

"Elhunyt egy fiatal, tehetséges nő. Nem ismertem személyesen, mégis megérint a története, nagy tisztelettel gondolok rá. A hozzátartozóknak, barátoknak pedig őszinte részvétemet nyújtom, mert egy ilyen űrt, tudom, hogy semmi nem tölthet majd be. Az viszont biztos, hogy mindig emlékezni fogunk rá" – írta közösségi oldalán ByeAlex. "Nincsenek szavak. Megszakad a szív" – írta Péterfy Bori.