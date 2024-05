Így énekelte egyik kedvenc dalát Tompos Kátya - videó

Mint írtuk, 41 évesen, hosszú betegség után meghalt Tompos Kátya, akitől a közösségi oldalakon sorra búcsúznak a barátok, ismerősök és kollégák. Tompos Kátya nemcsak színésznőként, de énekesnőként is ismert volt, saját YouTube-oldalán főleg a dalait, videoklipjeit, fellépései részleteit osztotta meg.

Az egyik felvételen épp "személyes kedvencétől", Jacques Breltől énekelte el a La Valse à mille temps című dalt az Óbudai Danubia Zenekar közreműködésével. A videó 2019-ben készült a Művészetek Palotájában, nézze meg!

Tompos Kátya élete

Tompos Kátya 1983. március 13-án született Budapesten. Édesanyja orosz származású. Gimnazista korában néhány évig Földessy Margit stúdiójába járt. 2001 és 2005 között a Színház és Filmművészeti Egyetem operett-musical szakára járt. 2004-ben megnyerte a színművészeti egyetem dalversenyét Edith Piaf Mylord című dalával. 2005 és 2007 között a József Attila Színház tagja volt, ezután egy évig a Bárka Színházban szerepelt. 2008-tól 2018-ig a Nemzeti Színház tagja volt. Országos ismeretségre tett szert a Vacka Rádió folytatásos mese hangjáték főszerepével.

Énekes szerepei is különösen figyelemreméltók. Fellépett többek között Goran Bregoviccsal, a Budapest Klezmer Banddel, Hrutka Róberttel, valamint a Söndörgő zenekarral Indiában is. 2013 novemberében Keresztül Európán címmel jelent meg első szólólemeze, amely varázslatos zenei utazás Angliától Oroszországig, angol, francia, bolgár, magyar és orosz nyelven énekelt dalok.

Tompos Kátya több filmben is főszerepet játszott, látható volt a Valami Amerika 2-ben, a Poligamyban, a Köntörfalakban, a Nőm, nejem, csajomban, a Coming outban, a Valami Amerika 3-ban vagy például a Most van most című filmben.

Munkásságát 2005-ben Máthé Erzsi-díjjal ismerték el. 2007-ben a Bárka Színházban a legjobb színésznő közönségdíját nyerte el. 2009-ben Gundel Művészeti Díjjal, 2010-ben Junior Prima díjjal tüntették ki. 2014-ben Jászai Mari-díjat kapott. 2019-ben átvehette a Vidor fesztivál legjobb női szereplőjének díját a Varsói melódia címszerepéért.