Gyanús fotó készült Tóth Gabiról

Tóth Gabi több fotóján is a kezével takargatja a hasát, sokan emiatt úgy vélik, hogy terhes lehet. A találgatások már egy ideje beindultak, a téma pedig azóta is folyamatos az interneten.

Én teszek egy tétet rá, hogy terhes. Kulcsáréknál is eltaláltam

– írta a Redditen az egyik hozzászóló, de valaki Tóth Gabi legutóbbi koncertfelvételével is érvelt azt állítva, hogy már ott is sejtette, hogy esetleg úton van a baba. "Én is erre gondoltam a koncertfelvételt látva is – fogalmazott a Bors szerint.

Tóth Gabi már cáfolta a pletykákat

Mások szerint erről szó sincs, csupán egy újabb alaptalan pletykáról van szó.

Kétlem, hogy várandós lenne. Szerintem csak így volt komfortos neki, hogy pózoljon. Ennyi. Nem kell belelátni mindent...

– írta, és a jelek szerint ő áll legközelebb az igazsághoz is, hiszen Tóth Gabi pár napja úgy fogalmazott, hogy szó sincs arról, hogy babát várna. Ellenben szerelme családjában gyermekáldás lesz.

"Nem várunk babát, még nincs ilyesmiről szó. Onnan tudtam meg, hogy ez a hír terjed rólam, hogy már a boltban is megszólítottak, hogy gratuláljanak, ám nincs mihez. Az tény, hogy Máté családjában gyermekáldás lesz, talán így keveredhettek össze az információk" – fogalmazott Tóth Gabi, azaz a jelenlegi pletykáknak nincsenek alapja.

Nagyon boldog az új párjával

Bár eleinte titokban tartották a kapcsolatot, jó ideje publikus, hogy Tóth Gabi a házassága lezárása után az egyik táncosával, Papp Máté Bencével alkot egy párt. Úgy tűnik, az énekesnő nagyon boldog az új barátjával, akiről egyre gyakrabban mutat képeket is az oldalán, és sokszor nyilvánosan üzen neki.

Ha nem találom a megoldást, elnézek a távolba veled! Ott körvonalazódik a valóság

- írta legújabb képei mellett. Az oldalára egy egész albumnyi fotót töltött fel, az egyiken pedig a párja is feltűnik az oldalán.

Felújította szentendrei álomotthonát

Az életében más fontos változások is vannak, a napokban számolt be például arról, hogy megint újított a családi házon, ahova tavaly még a férjével, Krausz Gáborral költözött. Azóta elváltak, a séf elköltözött a közös otthonukból, ahol egyre többször bukkan fel az énekesnő új barátja, Papp Máté Bence. Korábban is több újítást végeztek a házon, és úgy tűnik, Tóth Gabi folytatja az otthonuk rendbe tételét. Most a konyha került sorra, ami teljesen megújult.