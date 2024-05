Egyszerűen nem férnek el Tücsi hatalmas mellei a bikinifelsőben - kép

Tücsi szexi, bikinis képpel nyitotta az idei szezont: a tenerifei napozáshoz egy nagyon kicsi, szinte semmit nem takaró bikinit választott, amiből kiesnek a hatalmas mellei.

Tenerife egyébként Spanyolországhoz tartozó sziget az Atlanti-óceán északkeleti részén, 2 034 km²-es területével a Kanári-szigetek legnagyobbika, ott él a szigetek lakosságának 43 százaléka. Népszerű turisztikai hely, nem véletlen, hogy a TV2-es Párharcban is látott Tücsi már sokadik alkalommal látogat ide. Tavaly is írtunk arról, hogy szexi, leopármintás bikiniben élvezi a napsütést a csodás helyszínen.

Elárasztják bókokkal a szexi modellt

Úgy tűnik, továbbra is nagyon élvezi, hogy az ilyen jellegű képek után rengeteg bókot kap, az oldalán most is sorra jelennek meg a dicsérő kommentek. A modell, műsorvezető tényleg elképesztően jó formában van, nem csoda, hogy időről időre levetkőzik és megmutatja hibátlan alakját.

Tücsi nem egy szégyellős típus, nemrég szintén a melleit mutogatta a követőinek, akkor egy fekete felsőben pózolt, később egy nagyon forró, piros szettel jelentkezett.

Távkapcsolatban él a férjével, sokat van egyedül

A modellnek nem túl könnyű a magánélete, és bár rendszerint boldog, mosolygós képeket posztol, néha elárulja, hogy nem könnyű a házasságát működtetni úgy, hogy az év egy részében nem élnek együtt a férjével.

Az elfoglaltságok mellett nagyon kevés idő jut kettőnkre. Próbálunk időt szakítani rá, de sokat dolgozunk, így ez nem egyszerű feladat.

Ám reméljük, hogy ez a sok munka majd beérik és a következő években többet tudunk pihenni. Szerencsére a jégkorongban mindig szeptembertől március közepéig tart a szezon, így a nyaram szabad; olyankor pótoljuk be azt az időt, ami szezon közben kimaradt a kapcsolatunkból" – nyilatkozta nemrég az édesanya.

Legutóbb az év végén jelentkezett olyan bejegyzéssel, ami szintén a nehézségekre utal. A tavalyi évtől szívesen vett búcsút. "2023, el tudlak engedni" – írta a szilveszteri buli előtt kitett képéhez Tücsi, ami meglehetősen szexire sikerült.