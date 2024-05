Megmérgezték a TV2 párkeresőjének szereplőjét, szinte teljesen megvakult

Óriási nézettségi siker mellett ment tavasszal a TV2-n a Házasság első látásra, így nem kérdés, hogy jön a folytatás. A párkapcsolati realityből sokan emlékezhetnek Danira, aki Petra régi barátja, több adásban is felbukkant. Emlékezetes jelenet volt, amikor András nem épp kedvesen beszélt a feleségéről, ekkor a türelmét vesztő Dani többször jelezte neki, hogy megüti.

Később Közben Petra is találkozott Hilda férjével, Lacival, de a barátainak is hosszan panaszkodott Andrásra. A nő legjobb barátja, Dani megint ideges lett Andrásra (ahogy korábban egy találkozó alkalmával), még azt is kilátásba helyezte, hogy megveri: "Mondjuk azt, hogy eddig se volt a szívem csücske, de most már tényleg rángatja a pofonfát" – mondta.

Dani aztán direktben is üzent Andrásnak a kamerán keresztül: "Andris, tudom, hogy nem vagyunk a legjobb kapcsolatban, csak kérlek szépen, egy tanácsot fogadj el tőlem a jövendőbeli életedre. Ha így csinálsz mindent, ahogy a Petrával bántál, és így állsz mindenhez, ahogy a Petrához álltál, soha az életben még ennyit sem fogsz érni, mint amennyit most érsz. Pedig az marha kevés" – magyarázta.

De mi történt vele?

"Az első év volt az, amit senkinek nem kívánok. A kilátástalanság, a kérdés, hogy mi lesz velem, mi lesz az életemmel. Mindent teljesen újra kellett kalkulálnom" - emlékezett vissza Dani, aki mindössze 27 évesen szenvedett maradandó károsodást, miután egy budapesti szórakozóhelyen 2017-ben metilszármazék került az italába.

"Nem voltak tipikus mérgezéstüneteim, csak azt vettem észre, hogy folyamatosan rosszabbul látok" - jelentette ki a Házasság első látásra mellékszereplője. Három nappal később került csak megfelelő orvoshoz, azonban addigra állapota visszafordíthatatlan lett, már csaknem teljesen megvakult. Jobb szemére azóta semmit nem lát, míg bal szemével 25%-os a látása. Akkoriban, abban a helyzetben, mindenki azt mondta, hogy ez is egy csoda.

A cikk folytatódik, lapozzon!