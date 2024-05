Eddig még nem látott, őrült fordulat volt a Zsákbamacskában - videó

Épp 300 ezer forintot nyert a Zsákbamacska május 8-i adásában egy fiatal lány, Nesi, aki nem tudta kontrollálni magát, és az egyik műsorvezető, T. Danny hátára ugrott - ilyen még nem fordult elő a műsor történetében.

A játékos annyira örült, hogy kissé elvesztette később a fonalat, elfelejtette, hogy gépkocsit is lehet nyerni: "Van autó? De nekem? Most kajak, akartok adni nekem egy autót?" - kérdezgette lelkesen, majd Szente Vajk ajánlatait hallgatta, de nem tudott koncentrálni eléggé: "Már nagyon sokat gondolkoztam, egy hónapra eleget!" - jelentette be. De mit lett a sorsa? Kiderül a videóból!

Mint írtuk, a mai Zsákbamacskát a héten Szente Vajk és T. Danny vezetik, akik ugyan jóban vannak, ismerik egymást egy ideje, de nem vezetettek még közösen műsort. Szente Vajk a Mokkában elárulta, hogy ez olyan formátum, amit ritkán lehet csinálni, és azért vállalta, mert sok minden van benne: egyszer játék, pszichológia és show.

Zsákbamacska

Fotó: TV2

Szente Vajk elmondta, hogy a döntéseket a szereplők hozzák meg, de a szituációkat a műsorvezetők teremtik meg. T. Dannyvel a Dancing with the Starsban találkoztak, „klassz viszony” alakult ki köztük. A színész-rendező-műsorvezető elárulta, hogy voltak próbafelvételek, azaz kipróbálták őket a TV2-nél.

Kárpáti Rebeka is ott van a két férfi műsorvezető mellett. „A két fiú viszi az egészet, de én is ott vagyok és segítek nekik. A két fiú dinamikája nagyon érdekes volt, teljesen más személyiségekről van szó. Baromi izgalmas lesz a mai műsor és persze a többi is, nagy emberi összeérések is lesznek” – jegyezte meg.

Szente Vajk szerint sokféle játék van ebben a műsorban, majdnem hatvanféle, ettől pedig színes, érdekes, mindig újnak hat. Játszani pedig mindenki szeret. Nem volt olyan tapasztalata, hogy a civilekkel vagy sztárokkal könnyebb-e egy ilyen adás felvétele, de mindig érzik, amikor valakinek sorsfordító pillanat közeleg, amikor nagy nyereményről van szó – és a szerencse dönt.