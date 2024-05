Újabb nagy lehetőséget kapott Kárpáti Rebeka

Tavaly nyáron árulta el Kárpáti Rebeka, hogy újra szerelmes, és választottja nem más, mint a 17 évvel idősebb sikeres erdélyi üzletember, Lénárd András, aki a Csíki Sör tulajdonosa. Bár az egykori szépségkirálynő féltve őrzi magánéletét, annyit azért elárult, hogy a nagy korkülönbség ellenére is tökéletes az összhang közöttük. Év elején az is kiderült, hogy a milliárdos üzletember eljegyezte fiatalabb szerelmét, egy hatalmas, gyémántköves gyűrűvel, ami azonban most lekerült Kárpáti ujjáról.

Bár nem szívesen beszél a kapcsolatról, mégis egyértelmű, hogy gondok vannak közöttük, már nem az első hullámvölgy a férfi és az egykori szépségkirálynő között, aki úgy tűnik, most nem igazán nyitott a békülésre. Valószínűleg a korkülönbségen túl a távolság is problémát okozott számukra, hiszen Kárpáti Rebeka rengeteget utazott párjához Romániába, talán kimeríthető lehetett számára ez a rengeteg ingázás, hiszen az utóbbi időben egyre több munkája van. Saját vállalkozása, a modellkedés és a színház mellett egyre több tévés felkérést is kap, hamarosan látható lesz a Zsákbamacska háziasszonyaként Szente Vajk és T. Danny oldalán, és most hétvégén is műsorvezetőként jelentkezik egy anyáknapi műsorral a Zenebutik csatornán, ahol négyórás, élő kívánságműsorral várja a nézőket.

Május első vasárnapján az édesanyákat köszöntjük országszerte, így ezen a napon a Zenebutik csatorna is kellemes programmal készül nézőinek. Délelőtt 10 órától négyórás, élő kívánságműsorral várja Kárpáti Rebeka azokat, akik egy-egy dallal felköszöntenék édesanyjukat, nagymamájukat. Délután kettőig várják a nézők hívásait és üzeneteit.

A Zsákbamacska népszerű segítőjének műsorvezetőtársa Dred Bíró Zsolt lesz, és a maratoni hosszúságú élő műsorban kapcsolják majd az ország kedvenceit, a Korda házaspárt is. A stúdió sztárokkal lesz tele, ott lesz élőben többek között Túri Lui, Postás Józsi, Raul, Gájer Bálint, Leblanc Győző, Majsai Gábor és Suzy.

A TV2 zenei csatornáján hamarosan új műsor indul Retro Mix címmel, amiben a közelmúlt nagy bulizenéit keveri majd DJ Lotters és Mr. Shaba.

Anyák napi kívánságműsor május 5-én 10 órától a Zenebutik csatornán.