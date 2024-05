Szívszorító posztban üzent Vajna Tímea

Mint ismert, Vajna Tímea az elmúlt években négyszer vetélt el, mára lemondott arról, hogy természetes úton szülessen gyereke. Az üzletasszony nagyon szeretne édesanya lenni, azonban a mai napig nem tud teherbe esni.

Anyák napja alkalmából egy szívszorító bejegyzést osztott meg az Instagram-oldalán, melyben kifejti, hogy mennyire hiányzik neki az érzés, hogy gyereke legyen:

Egyszer talán megadatik, hogy ne csak 3 hónapig legyek édesanya.

Kicsimama (nagyi) fentről segíteni fog... érzem" - olvasható a posztban.

Fotó: Vajna Tímea / Instagram

Üzent a többi nőnek

Vajna Tímea nemrég üzent minden fiatal lánynak, miszerint jobban teszik, ha még időben lefagyasszák a petesejtjeiket, ugyanis utána már késő lesz.

Én is azt hittem 37-38 évesen, hogy még ráérek, és lelkileg sem voltam még jól, de 40 után elkezdődik az igazi mélyrepülés. Én 35 évesen fagyasztottam le először, de sajnos eddig nem működött még az sem" – árulta el a közösségi oldalán.

Az üzletasszony már néhai férjével, Andy Vajnával is tervezett családot, majd az örökbefogadáson is gondolkodott, de végül nem vágott bele – mára pedig már arról is lemondott, hogy természetes úton szülessen gyereke.

Többször is elvetélt

Vajna Tímea tavaly aztán újra férjhez ment, üzletember párjával, Ráthonyi Zoltánnal Los Angelesben házasodtak össze. Eddig vele is sikertelenül próbálkoztak, amiről Vajna Tímea már az esküvői képek mellett beszámolt:

"2023 tele volt váratlan meglepetéssel, megpróbáltatásokkal, örömmel, boldogsággal és mérhetetlen fájdalommal is, ahogy 2022 is...

Kisfiunkat a szülinapom után sajnos elveszítettem, csaknem 3 hónaposan (a hasam a progeszteron injekció miatt volt olyan nagy).

Ő volt a 4. Angyalka, és beleéltük magunkat, hogy végre sikerült" – írta akkor az Instagramon.

Meghalt a nagymamája is

Áprilisban a közösségi oldalán egy fekete háttér előtt jelent meg egy angyal, mellette sírós emoji. Egyértelmű volt, hogy az üzletasszony gyászol, az azonban csak később derült ki, hogy kit.

Vajna Tímea egy következő Instagram-sztoriban közölte, hogy a nagymamája halt meg: "Nyugodj békében drága Kicsimama (nagyi), akitől a macskamániámat örököltem" – írta egy fekete szív kíséretében egy régi fotóhoz, amelyen a nagyanyjával látható gyerekként.