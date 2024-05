Megrázó dolgok derültek ki Várkonyi András lányának haláláról

Mint akkor arról beszámoltunk, Várkonyi Andrea színésznő 2018 májusában halt meg. A színésznő a Győri Nemzeti Színház tagja volt, szerepei mellett gyakran szinkronizált. A Pedagógiai Szakközépiskolában, majd egy musicalstúdióban tanult, és elvégezte az Operettszínház mesterkurzusát is. Alapító tagja volt a 2 Szoknya 1 Nadrág Társulatnak: előadásaikkal országszerte felléptek. Édesapja, Várkonyi András most megrázó dolgokat mesélt róla a Palikék Világa by Manna legutóbbi vendégeként.

Ő rákos volt. Küzdött vele, mindent megpróbáltunk, mindenféle, sejtszintű gyógyszereket, valószínűleg a legújabb kutatásoknak az eredménye. Egy darabig volt is felfelé ívelés, javulás, és aztán egyszer csak hirtelen... Sajnos. 39 éves volt. Ugyanezen a pályán, mint én. Nagyon szerette, nagyon alapos valaki volt ő, és nagyon-nagyon szerettük. Borzasztó veszteség. Két-három évig tartott. Azt vettük csak észre rajta, hogy sárgul.

Mi van veled? Epevezeték! És ezt próbálták... Csak aztán ha már áttét van, akkor gond. Kínlódtunk sokat vele."

Várkonyi András a szörnyű tragédiát követően a munkába temetkezett, hogy átvészelje a nehéz időszakot. Később pedig azt nyilatkozta a Star magazinnak, hogy közös sírhelyet váltott a lányával.

Járunk ki a sírjához hetente-kéthetente. Most volt szegénykémnek a névnapja, vittünk neki virágot. Amíg élek, már csak a temetőben tudok találkozni a lányommal. Valószínűleg mi is oda fogunk temetkezni, ahová Andikámat helyeztük örök nyugalomra" – mondta tavaly májusban.

Várkonyi András az öccsét és az édesapját is elvesztette

Két évvel lánya halála után a színészt újabb csapások érték. Öccse vélhetően a Covid egyik első halálos áldozata volt.

"Szerintem ő volt a Covidnak az első áldozata az országban. Szerintem nem is tudták, hogy van. Aneorizmának hívják ezt, veszélyes volt, mondták, hogy megoperálják. Megoperálták, a műtét sikeres volt. Átment a Bajcsy-Zsilinszky kórházba egy kis felerősítésre, majd visszajött a Városmajorba, és üzenték a feleségének, hogy rövidesen jöhet érte és minden rendben van. Majd egy nap múlva telefon, hogy ha még beszélni akar vele, akkor jöjjön be. Így fordult egyszer csak rosszra a dolog. És ez pont abban az időszakban volt, amikor még nem tudták, hogy létezik a Covid, és szerintem ő az egyik első áldozata volt ennek" – árulta el a kamerák előtt Várkonyi András.