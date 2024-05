Vasvári Vivien megint ugyanazt csinálja

Egyáltalán nem számít újdonságnak, hogy a korábban luxusfeleségként megismert Vasvári Vivien a közösségi felajánlást tesz. A ma már háromgyerekes anya évek óta folytatja ezt a gyakorlatot, így már akár szokásának is lehet nevezni. Az egyik legemlékezetesebb eset talán az volt néhány évvel ezelőtt, amikor 2020-ban felújíttatta a fürdőszobáját, és a régi, már nem szükséges holmikat nem kidobta, hanem felajánlotta egy rászoruló családnak. Egy hónappal ezelőtt újabb adományozási akcióba kezdett, akkor olyan nők jelentkezését várta, akik közül öt szerencsést a már nem hordott cipőivel ajándékozott meg. Az akciónak akkor is nagy sikere volt, ráadásul Vasvári Vivien előre lefektette a szabályokat: nem lesz sorsolás, ő maga választja ki a nyerteseket.

Vasvári Vivien most ismét másoknak szeretne segíteni. Ezúttal arról van szó, hogy 3-6-9 hónapos korú, kisfiúknak való babaruhákat, illetve egyéb gyerekholmikat szeretne odaadni rászoruló családoknak, ezek vélhetően a harmadik babáé voltak. A modell és a férje egyébként már öt közös gyereket nevel, és máris tervezik a következőt: nagyon örülnének, ha hamarosan is kislánnyal bővülne a családjuk.

A módszer ezúttal is ugyanaz: ő választ négy családot a jelentkezők vagy az ajánlottak közül, és szétosztja közöttük a rengeteg, szám szerint több mint 230 különböző terméket - szúrta ki a Ripost.

Számos kommentelő pályázik egy-egy csomagra, az üzenetek között sokan írnak neki az életükről, nehézségeikről, és vannak olyanok is, akik másnak szeretnének segíteni a nehéz helyzetben. "Kedves Vivien! Egy barátnőmnek szeretném; nem írom ki a nevét, mert menekül a volt férjétől" - olvasható például az egyik kommentben.

Vasvári Vivien rengeteg üzenetet kap, nehéz lesz döntenie

Akad számos szomorú és megrendítő történet, sokan nem is csak a kommentekben, hanem privát levélben is megkeresik - bár kifejezetten kéri, hogy magánlevélben senki ne keresse, csak a nyilvános felületen, a kép mellett üzenve. Mint ahogy korábban, Vasvári Viviennek ezúttal sem lesz könnyű dolga, hiszen az elajándékozható termékek száma ezúttal is véges. Mivel úgy tűnik, az adományozás, ajándékozás mára az egyik új szokása, vélhetően hamarosan újabb hasonló akciót hirdet meg a közösségi oldalán. Azt viszont mindig már az elején tisztázza, hogy ki az, akinek nincs értelme billentyűzetet ragadnia és jelentkezni nála.