Így változtak meg a Vészhelyzet szexi doktornői az elmúlt évek alatt

A máig népszerű sorozat első része 1994. szeptember 19-én került adásba az NBC csatornán, és egészen 2009. április 2-ig sugározták, összesen 331 epizóddal, 15 évadon keresztül. A Vészhelyzet története a chicagói Cook County General Hospitalban játszódik, mely a valódi Cook County Hospital kitalált változata volt, és az ottani sürgősségi osztályának és az ott dolgozó személyzetnek az életét követi nyomon.

A Vészhelyzet orvosi drámája a mai napg az egyik legnépszerűbb sorozat a műfajban

Fotó: IMDb

A Vészhelyzet volt az amerikai televíziózás történetének második leghosszabban sugárzott, főműsoridős orvosi drámája, ezt csak A Grace klinika előzte meg, mely 2005-ben indult és 19 évadot élt meg az ABC csatornán. A Vészhelyzet, eredeti címén ER (emergency room) 1996-ban elnyerte a kiemelkedő drámasorozatnak járó Primetime Emmy-díjat is, sok más kiemelkedő szakmai díj mellett.

A sorozatnak olyan színészek köszönhetik karrierjüket, mint George Clooney, Julianna Margulies, Noah Wyle, Maura Turney, Goran Višnjić horvát származású színész, és még sokan mások. A sorozat színészei közül sokan nagyon sikeresek és népszerűek lettek, a mai napig aktívak színészként. A sorozat vége óta már 13 év telt el, így nem meglepő, hogy a sorozat legkedveltebb és legszexibb női főszereplői jócskán megváltoztak a kezdetek óta, többükre szinte már rá sem lehet ismerni, felismerhetetlenre öregedtek.



Sherry Stringfield

1996-ban úgy döntött az első női főszereplőként, hogy otthagyja a Vészhelyzet-et, de 2001-ben mégis visszatért a sorozatba – közben pedig forgatókönyv-elemzést is tanított, színdarabokat is rendezett. Karaktere Susan Lewis elsősorban bajkeverő testévérének életét próbálja helyrehozni nem túl sok sikerrel, valamint ő is romantikus kapcsolatba került Greene doktorral, ami bonyolította a távozását, hiszen nagyon magára haragította ekkor a producereket. Akkori távozását családi okokkal indokolta. Azóta sem sikerült hasonló sikereket elérnie, legutóbb Gyilkos elmék: Túl minden határon című sorozatban láthattuk, előtte pedig A búra alattban szerepelt kilenc epizódban. Egy lánya és egy fia van, újságíró férjével 2006-ban váltak el.