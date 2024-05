Gyilkossággal is fenyegette az őrült zaklatója Zimány Lindát - videó

Zimány Linda a Mokka vendégeként szólalt meg a közösségi médiában történő bántalmazásról, ami elsősorban a közszereplőket érinti nagyobb mértékben. Persze civil felhasználók is sokszor összevesznek bizonyos témákon, és bárkinek lehet zaklatója, de az utóbbi időben egyre több sztár panaszkodik arra, hogy egyre durvább üzeneteket kapnak álprofilokról, ismeretlen emberektől. Ezenkívül egyre több a visszaélés, a csalások, és még nincs egy jól működő rendszer arra, hogy ezeknek gátat szabjanak, hanem a felhasználóknak kell sokkal megfontoltabbnak lenni.

Életveszélyes fenyegetéseket kapott őrült zaklatójától Zimány Linda

Fotó: instagram.com

Zimány Linda jogi végzettsége révén elég jártas a témában, több polgári pert is megnyert már közszereplőkkel, hiszen elmondása szerint a közösségi médiában közzétett képek, videók és tartalmak mind szellemi tulajdonnak minősülnek, ezért engedélyhez kötött a további felhasználásuk. Ezenkívül az oldal üzemeltetőjét terheli a teljes felelősség abból a szempontból, hogy milyen jellegű tartalmak érhetőek el a felületükön, így a hozzászólások tartalmáért is ők felelnek. Bár az Instagramon, a Facebookon és általában minden ilyen közösségi oldalon jellemző, hogy jelenthető a kifogásolható tartalom, de nagyon időigényes, így szinte kivédhetetlen, hogy maradjon.

A Mokka műsorvezetői, Pachmann Péter és Iszak Eszter kérdezték a modelltől, hogy ő maga hogyan védekezik a szinte mindennapos sértések, rosszindulatú vélemények ellen, hiszen sokan úgy kezelik ezt a helyzetet, hogy igyekeznek róla nem tudomást venni, és nem olvasni a róluk szóló bejegyzéseket, kommenteket. Ekkor Zimány elárulta, hogy ő valóban igyekszik ezeket elkerülni, de ha ismerősei találnak róla kifogásolható tartalmat, akkor őket a jogász kollégáihoz irányítja, akik a durvább esetekben felszólító leveleket írnak, hogy szedjék le a kérdéses tartalmat, és elmondása szerint ez egy jó módszer, viszont nagyon időigényes.

Majd rátért arra, hogy amennyiben bűncselekményt követ el az illető, rágalmazást, becsületsértést vagy zaklatást, akkor már a rendőrséget is be kell vonni, ilyenkor az oldal üzemeltetője köteles az együttműködésre és az adatszolgáltatásra is. Zimány ekkor elárulta, hogy őt is durván zaklatta egy őrült, aki életveszélyesen, vagyis a megölésével is fenyegette.

Jelenleg nemzetközi elfogatóparancs van egy ember ellen, aki engem zaklatott az üzenetekben, azok elég kemények voltak, mondjuk életet fenyegető üzenetek, ezek többször megtörténtek, tehát kimerítették a zaklatás tényállását abszolút, és le is tudták nyomozni IP-cím alapján.

Hiszen, ha bűncselekmény elkövetéséről van szó, az adott szolgáltató köteles adatot szolgáltatni a rendőrségnek, és ez alapján le lehet nyomozni az illetőt. Nincs olyan szerver, amiről szerintem ne lehetne, nyilván idő kérdése ez is. Egy jó fél év és egy év között volt, mire megtalálták az illetőt, de megtalálták!" - magyarázta Zimány Linda, aki elárulta, hogy azért van nemzetközi elfogatóparancs a zaklatója ellen, mivel külföndön tartózkodott, egyelőre még folyamatban van az ügye.