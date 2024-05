Zámbó Krisztián rossz híreket kapott az orvosától

Néhány hete írtunk arról, hogy Zámbó Krisztián egy Instagram-videóban mutatta meg, hogy egy baleset után be kellett gipszelni a karját. "44 éves vagyok, és az első törésem megvolt... Soha életemben nem estem el biciklivel, de sikerült. Végig törés... De ettől függetlenül a fellépéseket nem hagyom abba, úgyhogy így fogok fellépni a színpadon" – mondta a felvételen.

Azóta eltelt egy kis idő, a Borsnak pedig elmondta, hogy miután nemrégiben levették a gipszet a könyökéről, kiderült, hogy a csuklója is el van törve.

Nehéz elviselni ezt a semmittevést, de ennek ellenére a fellépésekre valahogy mindig eljutok. A szerelmem folyamatosan ápol engem

. De a legnagyobb probléma, hogy nehezen tudunk együtt aludni, mert ő folyton attól fél, hogy ráfekszik én pedig nem tudok miatta aludni. Úgyhogy két-két és fel hete alig alszunk együtt, mert vagy én alszom a nappaliban vagy ő, és már nagyon hiányzik.

Mint mondta, bár a gipsze lekerült, a karját továbbra sem tudja kinyújtani, így pedig nem olyan könnyűek számára a hétköznapok.

"Csinálom itthon a gyakorlatokat, amiket az orvosok mondtak, illetve próbálok odafigyelni. Igyekszem nem hisztizni, de ez nekem is egy nagyon új helyzet. Amikor csak tudok, lemegyek a párommal sétálni, hogy mozogjak. Tegnap shoppingoltunk, kávéztunk, az nagyon jó volt. Meg a fellépéseket nagyon várom, azok mindig elfeledtetik velem a bajokat. Az nem jó, ha csak itthon ülök. Van olyan nap, hogy ki se mozdulok, olyankor azt érzem, hogy meghülyülök. Már kicsit el is szoktam az emberektől" - mondta a lapnak az énekes, hozzátéve: nagyon furcsa érzés a számára az, hogy a barátnője, a nemrég a Farm VIP-ben is látott Takács Zsuzska mostanában szinte mindenhova nélküle megy.

De mindig amikor elmegy, telefonálunk. Vezetni sem tudok így, úgyhogy most ő vezet, de nagyon jól tűri a dolgokat. Ő mossa meg a lábamat, konkrétan úgy viselkedik, mint egy ápolónő.

Pedig én nem vagyok ilyen, nem bírom a kiszolgáltatottságot, én azt szeretem, ha mindent magamnak tudok megcsinálni. Persze, nyilván egy kézzel nem tudok" - mondta.