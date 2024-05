Így érzi magát durva balesete után Zámbó Krisztián

Az Ázsia Expressz leendő sztárja, Zámbó Krisztián április végén jelentkezett be közösségi oldalán a rossz hírrel, hogy súlyos balesetet szenvedett.

44 éves vagyok, és az első törésem megvolt... Soha életemben nem estem el biciklivel, de sikerült.

Végig törés... De ettől függetlenül a fellépéseket nem hagyom abba, úgyhogy így fogok fellépni a színpadon" - jelentkezett a kórházból akkor Zámbó Krisztián, akiről az a hír terjedt, hogy feladata az Ázsia Expresszt, ezért a videó után kitett egy újabb lapozható bejegyzést az Instagramra csupa olyan fotóból, amelyek róla és a testvéréről készültek Ázsiában.

Soha nem adnám fel! Ősszel figyelj!

- írta a fotók mellé, azóta viszont nem adott sok hírt magáról, hiszen nagyon nehezen épül fel a biciklibalesete során szerzett sérüléséből.

Zámbó Krisztián azt állítja, nem adta fel a küzdelmet az Ázsia Expresszben

Szerencséjére ott van vele Takács Zsuzska, akivel bár hullámzó a kapcsolatuk, mindig támogatják egymást, és végül mindig egymás mellett kötnek ki.

Nehéz elviselni ezt a semmittevést, de ennek ellenére a fellépésekre valahogy mindig eljutok. A szerelmem folyamatosan ápol engem.

De a legnagyobb probléma, hogy nehezen tudunk együtt aludni, mert ő folyton attól fél, hogy ráfekszik, én pedig nem tudok miatta aludni. Úgyhogy két-két és fel hete alig alszunk együtt, mert vagy én alszom a nappaliban vagy ő, és már nagyon hiányzik" - mondta a napokban Zámbó Krisztián, aki elárulta, hogy a gipszet már levették a kezéről, viszont ekkor derült ki, hogy csuklója is eltörött, nemcsak a könyöke.

Mivel Takács Zsuzska számára is nagyon nehéz ez az időszak, sokan kérdezik tőle a közösségi oldalán, hogy ő hogy bírja az ápolást.

Köszönöm szépen, jól vagyok, megkezdődött a szezon a fellépések szempontjából, úgyhogy rengeteget megyünk, dolgozunk.

Kicsit most megnehezíti a mindennapjainkat, hogy Krisztián eltörte a könyökét és a csuklóját, de szerencsére már kifelé jön a dologból”- árulta el követője kérdésére korlátozott ideig elérhető Instagram-történetben a Farm VIP egykori sztárja, aki most egyedül kell ellássa azokat a feladatokat, amiket eddig ketten csináltak, így a házimunkára kevesebb ideje jut. Takács Zsuzska a kérdésekre válaszolva megerősítette, hogy már jobb a helyzet, és párja is hamarosan felépül.