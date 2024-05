Zimány Linda kerek mellei kiesnek a szűk bikinifelsőből - képek

Zimány Linda közel 20 éve, 2005-ben lett ismert, azóta gyakorlatilag tele vannak vele az újságok, mindig történik vele valami, már teljesen meztelenül is megmutatta magát. A 37 éves modellnek, jogásznak volt több próbálkozása, néhány ismert férfi is feltűnt az oldalán, de a mai napig keresi az igazit. Zimány Linda mindig is rengeteget foglalkozott magával, nem maradtak el a plasztikai beavatkozások sem. Arca és teste is teljesen átalakult, szinte nem lehet ráismerni. Összeszedtünk néhány fotót róla az elmúlt évekből, ezeket itt tudja megnézni.

Most a melleit mutogatja

Zimány Linda gyakran tesz közzé az Instagram-oldalán olyan fotókat, ahol sokat mutató ruhában vagy kis bikiniben látható, hiszen szereti hangsúlyozni tökéletes alakját. Nem is csoda, hiszen nagyon sokat tesz azért, hogy mindig jó formában legyen, a tökéletes alakjára pedig minden alkalommal sok dicséretet, bókot kap az oldala követőitől. Nemrég egy kis bikinifelsőben mutatta meg magát, a válsztott darab pedig alig takart valamit hatalmas, kerek melleiből.

Zimány Linda először 24 évesen csináltatta meg a melleit, mint mondta, később szükséges volt egy második beavatkozás is.

Az első mellműtétem kicsivel több mint tíz éve egy nagyon sokszor átrágott, gondosan megfontolt döntés volt az életemben, és soha nem is bántam meg.

Megbeszéltük az orvosommal akkor, hogy az implantátumot tíz év elteltével majd "illik "kicserélni, hiszen neki is fontos az én egészségem, és a testem is sokat fog változni ez alatt az idő alatt" – mondta 2020-ban, a műtétje előtt.

Smink nélkül is egyre többször látni

A gyönyörű modell nemrég egy olyan képet osztott meg magáról, ahol smink nélkül látható, hiszen ő azon hazai sztárok táborát erősíti, aki smink nélkül is vállalja magát.

A bejegyzés alatt a követői pedig nem győzték őt dicsérni, akik szerint smink nélkül még szebb.

"Hát igen...Ez a természetes jobb, mint az a rakás vakolat. Így jó"

- jegyezte meg egy nő.

"Sokkal jobb smink nélkül, na jó egy pici sminkkel is szép vagy, de kimondottan szépséges vagy smink nélkül' - írta egy másik.

"Nagyon szép vagy ezen a képen. Az egyik legjobb fotód. Természetes és dögös"

- bókolt neki egy férfi.