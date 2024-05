Újabb meglepetéssel készül a TV2 a Zsákbamacska nézői számára

Április 27-én, különkiadással indult a TV2 műsorán a Zsákbamacska vadonatúj évada. Az első adáshéten a nemrég megcsalási botrányba keveredett Marics Peti, valamint Pető Brúnó segítették vagy éppen nehezítették meg a játékosok dolgát, a műsor háziasszonya pedig a Dancing with the Starsból ismert Stana Alexandra volt a két énekes mellett.

Május 6-án pedig érkezik a gameshow másik nagyszerű házigazdapárosa: Szente Vajk és T. Danny.

Vajk rutinos műsorvezetőnek számít, vetélkedőkben is van tapasztalata, T. Danny azonban most mutatkozik be ebben az új szerepben, aki elmondása szerint nagyon élvezte a feladatot, és a későbbiekben is szeretne hasonló lehetőségeket kapni és vállalni. A fiúk segítője Kárpáti Rebeka lesz, aki nemrég szakított 17 évvel idősebb párjával, azonban egyelőre nem nyilatkozott a magánéletével kapcsolatos kérdésekről. Annyi biztos, hogy az egykori szépségkirálynő jelenleg a karrierjére koncentrál, a színház és saját vállalkozása mellett egyre többet találkozhatnak vele a tévénézők is, ugyanis hamarosan újabb műsorban is látható lesz műsorvezetőként.

T. Dannyvel, Szente Vajkkal és Kárpáti Rebekával folytatódik a nagy sikerű Zsákbamacska

Fotó: TV2

A május 6-i adásban ismét sztárvendégek öltenek jelmezt, hogy a nézőket és egymást szórakoztatva próbára tegyék a szerencséjüket. Pólyásbabának öltözve érkezik a Kossuth- és Jászai Mari-díjas Oszvald Marika, jóságos bosziként tűnik fel a tévébemondó legenda, Bay Éva, apácaruhába bújik Baby Gabi, indiánként láthatják a nézők Kökény Attilát. Bódi Csabi Bódi Gusztinak, míg a mirigyes Sipos Tomi kommandósnak öltözve játszik, de szexi csajokból sem lesz hiány, Hargitai Bea és Széphalmi Juliska is versenybe szállnak a nyereményekért.

Rajtuk kívül a Kincsvadászok műtárgyszakértője, Megyesi Balázs, és az énekes Szabó Ádám is szerencsét próbálnak a Zsákbamacska stúdiójában.

Hatalmas meglepetéseket tartogat az új VIP adás a nézők számára

Fotó: TV2

Hogy kitől kér autogramot az adásban Sipos Tomi, kit hív el a koncertjére T. Danny, és ki az, aki eljött ugyan, de fél a macskáktól, az kiderül hétfőn 19:55-től a Zsákbamacska VIP adásából!