Elképesztő adás: két autót is elvittek a Zsákbamacskában

A TV2 vetélkedőjének május-i adásában szerencsés játékkal nyert egy nő egy 6,5 millió forint értékű autót, de felajánlotta barátnőjének, hogy amennyiben tényleg övé lesz az új gépkocsi, akkor az övét odaadja neki. Így két autó is gazdát cserélt egy adásban, a megható pillanatokat pedig megkönnyezte előbb Kárpáti Rebeka, majd T. Danny is. Videón a jelenet:

Mint írtuk, a héten a Zsákbamacskát Szente Vajk és T. Danny vezetik, akik ugyan jóban vannak, ismerik egymást egy ideje, de nem vezetettek még közösen műsort. Szente Vajk a Mokkában elárulta, hogy ez olyan formátum, amit ritkán lehet csinálni, és azért vállalta, mert sok minden van benne: egyszer játék, pszichológia és show.

Zsákbamacska

Fotó: TV2

Szente Vajk elmondta, hogy a döntéseket a szereplők hozzák meg, de a szituációkat a műsorvezetők teremtik meg. T. Dannyvel a Dancing with the Starsban találkoztak, „klassz viszony” alakult ki köztük. A színész-rendező-műsorvezető elárulta, hogy voltak próbafelvételek, azaz kipróbálták őket a TV2-nél.

Kárpáti Rebeka is ott van a két férfi műsorvezető mellett. „A két fiú viszi az egészet, de én is ott vagyok és segítek nekik. A két fiú dinamikája nagyon érdekes volt, teljesen más személyiségekről van szó. Baromi izgalmas lesz a mai műsor és persze a többi is, nagy emberi összeérések is lesznek” – jegyezte meg.

Szente Vajk szerint sokféle játék van ebben a műsorban, majdnem hatvanféle, ettől pedig színes, érdekes, mindig újnak hat. Játszani pedig mindenki szeret. Nem volt olyan tapasztalata, hogy a civilekkel vagy sztárokkal könnyebb-e egy ilyen adás felvétele, de mindig érzik, amikor valakinek sorsfordító pillanat közeleg, amikor nagy nyereményről van szó – és a szerencse dönt.

Rózsa György vezette még 30 éve

Rózsa György régóta nem vállal hasonló feladatokat, de tavaly visszatért a képernyőre ebben a műsorban. A 75 éves műsorvezető úgy gondolta, hogy nagy megtiszteltetés, hogy gondolt rá a TV2 és felkérték a műsorra, bár eleinte sokat gondolkozott azon, hogy merje-e vállalni a feladatot.

Kicsit elgondolkodtam, hogy van-e bennem 75 évesen is elég lendület, hogy egy napi adássorozatot el tudjak vállalni.

Aztán rájöttem, hogy ez ugyanolyan, mint a biciklizés, nem nagyon lehet elfelejteni, arról nem is beszélve, hogy ez egy örök szerelem. Úgy voltam hát vele, hogy megpróbálom, legfeljebb jön pár csalódott levél, hogy miért nem viszik ezt az öregembert inkább a temetőbe" - vallott félelmeiről Rózsa György, aki végül leküzdötte a negatív gondolatait és vállalta a felkérést.