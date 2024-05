Milliókra mondott nemet a Zsákbamacska játékosa - videó

Május 23-án este folytatódott a Zsákbamacska a TV2-n: a műsor egyik érdekes pillanata volt, amikor egy játékos, aki 400 ezer forintnál állt, nem úgy választott, ahogy a műsorvezető Szente Vajk gondolta. Három lehetősége volt: vagy megtartja a pénz, vagy dob egy nagy kockával és lehet, hogy nyer kétmillió forintot, vagy választ egy függönyt, és megnézi, mi van mögötte.

A Zsákbamacska tegnapi játékosa

Fotó: TV2

Mona elárulta a műsor során, hogy van egy szerencsehozó piros bugyija, ez történetesen épp rajta volt a felvételen. Mégsem bízott abban, hogy sikerül hatos dobnia, így a kétmillió elúszott. De a 400 ezer forint is elszállt, mert a függönyt választotta. Elsőre egy robogó lett a nyereménye, aminek nagyon sokan örültek volna, de még ezt is sikerült elcserénie. Hogy mire? Kiderül a videóból:

A TV2 vetélkedőjének egy korábbi adásában szerencsés játékkal nyert egy nő egy 6,5 millió forint értékű autót, de felajánlotta barátnőjének, hogy amennyiben tényleg övé lesz az új gépkocsi, akkor az övét odaadja neki. Így két autó is gazdát cserélt egy adásban, a megható pillanatokat pedig megkönnyezte előbb Kárpáti Rebeka, majd T. Danny is. Videón a jelenet.

Hatvanféle játék

Szente Vajk elmondta, hogy a döntéseket a szereplők hozzák meg, de a szituációkat a műsorvezetők teremtik meg. T. Dannyvel a Dancing with the Starsban találkoztak, „klassz viszony” alakult ki köztük. A színész-rendező-műsorvezető elárulta, hogy voltak próbafelvételek, azaz kipróbálták őket a TV2-nél.

Kárpáti Rebeka is ott van a két férfi műsorvezető mellett. „A két fiú viszi az egészet, de én is ott vagyok és segítek nekik. A két fiú dinamikája nagyon érdekes volt, teljesen más személyiségekről van szó. Baromi izgalmas lesz a mai műsor és persze a többi is, nagy emberi összeérések is lesznek” – jegyezte meg.

Szente Vajk szerint sokféle játék van ebben a műsorban, majdnem hatvanféle, ettől pedig színes, érdekes, mindig újnak hat. Játszani pedig mindenki szeret. Nem volt olyan tapasztalata, hogy a civilekkel vagy sztárokkal könnyebb-e egy ilyen adás felvétele, de mindig érzik, amikor valakinek sorsfordító pillanat közeleg, amikor nagy nyereményről van szó – és a szerencse dönt.