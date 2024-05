Szexi idomárként, ostorral a kezében tér vissza Zimány Linda - videó

Áprilisban tért vissza a TV2-re a nagysikerű vetélkedő, a Zsákbamacska, ami VIP különkiadással jelentkezik pünkösdhétfőn is. Új műsorvezető párokkal és új játékokkal készültek a második évadban, amit felváltva vezet Szente Vajk és T. Danny, valamint Marics Peti és Pető Brúnó műsorvezetőpárosok, akikhez Kárpáti Rebeka és Stana Alexandra is csatlakoztak, mint a műsor háziasszonyai.

A megújult Zsákbamacska 2023-as év legnézettebb műsora volt a tavaly március 12-én adásba került Zsákbamacska nyitóepizódja mindhárom kiemelt korcsoportban (A18-59, A18-49, A4+). A teljes lakosság körében ez 1,3 milliós átlag nézettséget (AMR) jelentett. Az eredeti műsor először 1963-ban indult Amerikában, Let's Make a Deal, azaz Kössünk alkut! néven. Magyarországon először a Magyar Televízió tűzte műsorra 1994-ben, Rózsa György műsorvezetésével.

Elképesztő izgalmakat ígér a Zsákbamacska következő VIP epizódja is

Fotó: TV2

A sikeres vetélkedő május 20-án is VIP adással tér vissza, melyben Zimány Linda szexi állatidomárnak öltözve tér vissza a TV2 képernyőjére. Rajta kívül próbára teszi a szernécséjét Kiszel Tünde, Szorcsik Viki, Emilio, Pumped Gabó, az Animal Cannibals, Ungvári Miklós, DR. Béres BRS és Lola is. A mai adás műsorvezetőpárosa Szente Vajk és T. Danny lesznek, a rappert zavarba is ejti majd a naptárdíva, akinek különleges üzenettel ad át egy általa dedikált naptárat.

Nevetésben és izgalmas pillanatokban most sem lesz hiány, hiszen Zimány Linda már a színpadra érkezéskor megalapozza a hangulatot, amikor ostorával elfenekeli a műsorvezetőket, akik meglepődnek a történteken. Majd Szente Vajk meg is kérdezi tőle, hogy milyen trükkjei vannak még ehhez a domina szerephez.

Nem tudom, hát fogalmam sincs! Úgy nézek ki, mint aki tud idomítani férfiakat?

- kérdezte nevetve a modell, aki persze kicsit ironikusan tette fel a kérdést a műsorvezetőnek. T. Danny persze rögtön rávágott egy határozott igent, de Szente Vajk óvatosan válaszolt a domina-szettben lévő Zimánynak.

A műsorban szóba került, hogy szabadidejében teniszezni szeret, ami gyerekkora óta visszatér az életébe, viszont utál veszíteni, úgyhogy most sem szeretne. A Zsákbamacska ma esti adásából kiderül, hogy sikerült-e nyerni a modellnek a kocka párok nevezetű feladatban.