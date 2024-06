34 éves zenésszel jöhetett össze a 61 éves Demi Moore

A 61 éves Demi Moore-t és a Jonas Brothersből ismert zenészt, a 34 éves Joe Jonast a dél-franciaországi Antibes-ban, egy luxushotel teraszán látták együtt ebédelni, aminek kapcsán azonnal meg is indult a találgatás, hogy mi lehet közöttük.

Egy közeli ismerősük úgy nyilatkozott róluk, hogy barátság van köztük, ami közös barátaikon keresztül alakult ki, a Page Six azonban más forrásból úgy tudja, hogy a kapcsolatuk már romantikus irányt vett.

Joe Jonas

Fotó: BRYAN STEFFY / AFP/BRYAN STEFFY

Demi Moore esetében mindenesetre nem lenne szokatlan, hogy nála jóval fiatalabb férfival kezd, a harmadik volt férje, Ashton Kutcher például 15 évvel fiatalabb nála – de így is nyolc évig voltak házasok 2005 és 2013 között.

Második volt férjével a mai napig jó barátok

Demi Moore 1987 és 2000 között még Bruce Willis felesége volt, de a barátságuk a válás után is megmaradt. Házasságuk alatt három lányuk, Rumer Glenn Willis, Tallulah Belle Willis és Scout LaRue Willis született.

Bruce Willisnél aztán 2022-ben afáziát diagnosztizáltak, ezért bejelentette, hogy visszavonul a színészettől: a betegsége ugyanis gyógyíthatatlan, a beszédközpontja súlyosan sérül, a memóriája egyre romlik. 2023 februárjában frontotemporális demenciát állapítottak meg nála, ami tovább súlyosbította az állapotát.

Bruce Willis egy frissebb fotón

Fotó: Splash//The Sun / Splash//The Sun

Demi Moore a nehéz időkben is mellette maradt, rendszeresen látogatja Bruce Willist. "Azt hiszem, a legfontosabb dolog, amit meg tudnék osztani, az az, hogy úgy álljunk hozzájuk, ahol éppen ők tartanak. Amikor elengeded azt, hogy kik voltak, vagy hogy szerinted kiknek kellene lenniük, vagy akár azt, hogy kiknek szeretnéd, hogy legyenek, akkor tudsz igazán a jelenben maradni velük és élvezni az örömüket és szeretetüket, azért akik, nem pedig azért, akik nem" – mondta korábban a volt férjéről.

61 évesen is remek formában van

Demi Moore 61 évesen is remek formában van, amit az Instagramon is rendre bizonyít a képeivel. A színésznő nemrég a londoni Gucci Cruise Fashion Show-n jelent meg, ahol öltözékével igencsak felhívta magára a figyelmet: testét alig takarta ruha, ugyanis egy hosszú, csipkés meztelenruhát viselt, ami annyira átlátszó volt, hogy a sztár fekete melltartója is kilátszódott, valamint formás fenekét is jobban szemügyre vehették a résztvevők.