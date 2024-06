54 évesen babát vár az ismert sorozatsztár

A sorozatsztár arra kérte a követőit, hogy imádkozzanak, hogy minden rendben menjen a szülésnél – egyben bejelentette, hogy 54 évesen negyedik gyermekét várja. Az egykori tévésztár június 3-án, hétfőn Instagramon tette közzé, hogy terhes.

Trina McGee

Fotó: Getty Images via AFP

A posztban McGee hozzátette, hogy egy darabig eltűnik az internetről. „Kijelentkezem a közösségi médiából egy kis időre. Előre is köszönöm az imákat és a jókívánságokat” - írta. Amikor az egyik rajongója arról faggatta, hogy vajon ez valami tréfa volt-e, McGee egyszerűen csak annyit válaszolt, hogy nem volt az. Terhességének bejelentése előtt McGee megosztott egy fotót magáról, amelyen Belize-ben nyaral, és amelyen a rajongók észrevették, hogy állapotos.

McGee leginkább arról ismert, hogy 1997 és 2000 között Angela Moore-t alakította az ABC Boy Meets World (A kis gézengúz) című szitkomjában, ahol Shawn Hunter (Rider Strong) szerelmeként volt látható.

A színésznő 1992-ben az A Different World című sorozatban bukkant fel először, majd 1994-ben három sorozatban is láthatták a nézők, az egyik volt az itthon is vetített Kisvárosi rejtélyek. Kisebb szerepe volt a Madárfészekben, a Family Mattersben, a City Guyban, a Daylightban. A kis gézengúz nézői 59 epizódban láthatták. Karrierjében kisebb szünetek voltak, de 2023-ban is forgatott még.

McGee már három gyerek édesanyja, akik közül kettő közös volt férjével, Courtland Davisszel. Marcello Thedford színész-rendezővel 16 éve él házasságban. A pár először Rómában találkozott, amikor Sylvester Stallone Daylight – alagút a halálba című akciófilmjét forgatták.

50 fölött is vállalnak babát

McGee a legújabb színésznő, aki 50 éves kora után jelentette be terhességét. Márciusban az 51 éves Cameron Diaz és férje, Benji Madden jelentették be, hogy megszületett a fiuk, Cardinal. "Izgatottan jelentjük be fiunk, Cardinal Madden születését. Egyszerűen csodálatos, mindannyian nagyon boldogok vagyunk, hogy megérkezett! A gyerekek biztonsága érdekében nem teszünk fel képeket, de nagyon aranyos. Nagyon áldottak és hálásak vagyunk. Sok szeretetet küldünk Nektek. Minden jót, szép napot" - írta nemrég Cameron Diaz, a posztot itt nézheti meg.

Tavaly júniusban Naomi Campbell szupermodell 53 évesen szülte meg második gyermekét.