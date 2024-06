A hatalmas botrány után Szandi visszafizeti a pénzt, amit a jótékonysági koncertért kapott, miközben nem vállalta a fellépést

Mint ismert, az elmúlt napokban sokat lehetett hallani arról, hogy Szandi hatalmas koncertbotrányba keveredett, aki nem győz magyarázkodni az elmaradt fellépése miatt. A kínos esemény abból indult ki, hogy egy amatőr szervezőcsapat jótékonysági eseményt szervezett egy felvidéki kis településen, melynek célja egy rászoruló, nehéz helyzetben lévő család megsegítése lett volna. Több fellépőt is meghívtak, köztük volt Szandi is, akivel szerződést is kötöttek, erre hivatkozva nem lépett fel Szandi. Az énekesnő és férje, Bogdán Csaba állítása szerint a szerződésben foglaltaknak megfelelően 50 fő alatt nem vállalják a fellépést, és amikor a helyszínre érkeztek, látták, hogy nagyjából 8 fő lézeng a színpad előtti területen, ezt pedig megalázónak tartották.

"Szakmai pályafutásom során soha nem fordult még elő, hogy elmentem egy megbeszélt koncertre, de nem léptem fel.

Az fáj a legjobban, hogy pont a tisztességünket kérdőjelezték meg, pedig mindig kínosan ügyelünk minden részletre.

Minden előadás előtt ott vagyok pontosan harminc perccel. Sokszor előfordul, hogy nem teljesülnek az ígért feltételek, de mindig azon vagyunk, hogy mentsük az előadást.

Méltatlannak és megalázónak érzem, hogy nyolc ember előtt lépjek fel és nem igaz az, hogy lett volna kit odaterelni, mert szinte üres volt az egész.

Az alapítvány vezetője tökéletesen megértette ezt, és nagyon sajnálta a történteket. A legnagyobb szeretetben és békében jöttünk el" - nyilatkozta még korábban az énekesnő a Borsnak, aki ugyan nem tartotta meg a koncertet, de az ezzel járó pénzt felvette, ami majdnem hatszázezer forintnak megfelelő összeg volt.

Az eset után többen nem tetszésüket fejezték ki az énekesnő felé, aki a Facebook-oldalán jelentette be, hogy félre volt informálva, ezért úgy döntött, hogy visszautalja a felvett összeget.

Megnyugodott a lelkem, pénteken visszautaltuk a pénzt a jótékonysági Alapítvány számlájára!

A férfi, aki a múlt heti madari rendezvényre kiközvetített engem, az Alapítvány vezetője, Daniela kérésére sem adta meg Neki a telefonszámunkat, így előzetesen semmit sem tudtunk arról, hogy a rendezvény egy mélyszegénységben élő család megsegítéséről szól. Az interneten való hosszas keresgélés után pénteken sikerült felvennünk telefonon a kapcsolatot Danielával.

Mostanra kiderült, hogy mind a ketten félre voltunk informálva.

Ma egy felvidéki fellépésre menet Danielával, ezzel a csodálatos, segítőkész emberrel meglátogattuk a rászoruló családot. Rendkívül kedves emberek, akik nagyon rossz körülmények között élnek és komoly segítségre szorulnak" -írta, majd hozzátette, hogy a döntését azóta már megbánta, és elnézést kért az érintettektől.