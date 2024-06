Kiderült, hogy törte össze 100 millió forintos autóját a Kőgazdag fiatalok szereplője

A Kőgazdag fiatalok egyik szereplője, Herceg Csabi összetörte méregdrága Ferrariját, amit nemcsak ő maga dokumentált, de lesifotó is hamar megjelent róla – aminek következtében sokan egyből elkezdték szidni, többen feltételezték azt is, hogy balesetet okozott. Állítása szerint ő nem tehet arról, hogy az autó összetört, ezt most a Ripostnak magyarázta.

"Itt nem volt semmihez köze a ’vezetési tudásnak’, mivel a házamból kigurulva húsz másodperc után hárommal gurulva esett le a lökös. Azóta amúgy már kész a Ferrari és nemrég tértem vissza Egyiptomból egy nagyszerű nyaralásról” - mondta a Kőgazdag fiatalok szereplője, akinek a milliárdos, szintén luxusautókat gyűjtő Jákob Zoltán is üzent. Az egykori Nagy Ő szerint kell vezetési tapasztalat ahhoz, hogy valaki egy autóval járjon.

Szeretne találkozni a milliárdos Jákob Zoltánnal

A Kőgazdag Fiatalok első évadának autóimádó szereplője most választ küldött a milliárdos tanácsaira, ugyanis nagyon megörült, amikor megtudta, hogy az üzletember figyeli az életét.

Nem lepődtem meg azon, hogy még Jákob Zoli is figyeli a lépteimet, hisz az egész ország így tesz!

– kezdte Kőgazgdag Csaba, aki bevallotta, a milliárdos figyelme igencsak jól esik neki.

„Viszont tőle különösen jól esik és biztos vagyok benne, hogy semmilyen rosszindulat nem vezérelte az ő üzenetét. Azt gondolom, Zoli egy olyan ember, akinek meg lehet fogadni a tanácsát” – jelentette ki, majd így üzent:

"Egyébként elismerem a Zoli munkásságát, szóval jó vagyok vele egy közös képre a két Ferkóval, illetve egy közös üzlettől sem állok el!"

Már az öccsét is meglepte egy luxusautóval

Kőgazdag Csabi nemrég vett egy másik új autót, azonban azzal nem magát, hanem 18 éves öccsét lepte meg.

Egy vadonatúj amerikai izomautót vettem az öcsémnek, egy Chevrolet Camaro-t, ami ZL1 tuningos.

Magyarországon eléggé ritka, elég keveset látni belőle, ha éppen egyáltalán van belőle, de hát a Herceg Csabi öccse ezt érdemli. Amúgy az öcsém még tanul és tényleg nagyon megérdemel bármit, ami drága is különleges. Nem volt olcsó a járgány, a vége harminc misi körül állt meg" - hangsúlyozta.

Hozzátette, egy öccse és egy nővére van, és szerencsésnek érzi magát, amiért mind a kettőjükkel jó a kapcsolata. Öccse szülinapját családi körben töltötték, aki alig hitte el, hogy az övé az álomautó.