A szexhez ért a leginkább a Netflix új dél-koreai sorozatának gyönyörű színésznője - képek

A szexi Chun Woo-hee a valóságban egyáltalán nem kegyetlen, sőt, elég népszerű a hazájában, már a Netflixtől sem először kapott fontosabb szerepet, hiszen főszerepet kapott a szintén 2024-es Rendkívüli család című sorozatban is. Whoo-he a színészkedés mellett modellkedik is, számos nemzetközi magazin címlapján szerepelt már a 37 éves színésznő, aki évtizedeket is letagadhatna valódi életkorából.