Egy szavát sem hiszik el a Svájcból üzengető Alekosznak

"Amit leírt, szerintem ő se gondolta komolyan, már megint a tipikus figyelemfelkeltés" - írta egy internetező a Redditen, és bizonyos szempontból igaza van, mert több lap megírta, hogy Alekosz Svájcban él és a magyarok ellen drukkol. Itt a legutóbbi posztja, amelyen barátnője látható.

Fotó: Instagram

A svájci állampolgárság megszerzése a egyáltalán nem könnyű, nagyon drága, borzalmasan hosszadalmas is, csak az ügyintézés másfél évig is tarthat. A szövetségi jogszabályok előírják, hogy legalább tíz évet Svájcban kell élni ahhoz, hogy valaki megkaphassa - és még van sok más feltétel is.

"Kell nyelvvizsga, büntetlen előélet, folyamatos munkaviszony, az, hogy beilleszkedj rendesen a társadalomba és hasonlók, majd befizeted az eljárás díját (1000-1200 svájci frank), ezután elmész a tesztre és az interjúra. Kizárt, hogy ez az ember valaha is ebben az országban állampolgár legyen" - vélekedett a Redditen egy ott élő magyar.

"Szegény, ha tudná, hogy a svájci állampolgársághoz milyen követelmények vannak!" - írta egy másik internetező, valaki pedig úgy vélte, hogy három hónapon belül már jön is haza a tévés celeb.

