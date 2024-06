Alföldy Anna meg akar szabadulni az elrontott kacsaszájától

Én azt gondolom, hogy már nyitottabb a modellvilág. Azon a téren is például, hogy elfogadják a tetoválásokat, vagy beengednek plus size lányokat, és már egy minimális töltés is elfogadható. De fontos, hogy az ember számára ez mennyire önazonos. Nekem is volt annak idején egy töltéshullámom, ha lehet így mondani, és most már, hogy idősödöm, hiszen jövő hónapban leszek 31, nem érzem ezt annyira magaménak. A műszempillától is megváltam, mert jobban tetszem magamnak természetesen és jobban el is fogadom magam. De a mellműtétemet szeretem, szerintem nem túlzás és van egy természetes esése, szóval azzal jól érzem magam.